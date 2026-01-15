Millonarios se beneficia por negocio de 4.5 millones de euros en Brasil: venta de una joya alegra al club

En la tarde de este jueves, 15 de enero de 2026, se conoció que el equipo brasileño Vasco da Gama ejecutaría la opción de compra que tiene Carlos Andrés Gómez, atacante que ha hecho parte de la Selección Colombia.

Gómez pertenece al Stade Rennais de Francia, donde tiene contrato hasta junio de 2029. Está cedido al Vasco da Gama desde agosto de 2025. Como el club brasileño ejercería la opción de compra del 60%, cercana a los 4.5 millones de euros, Millonarios se vería beneficiado.

Millonarios recibiría 65 mil euros por el paso de Carlos Andrés Gómez al Vasco da Gama

Cabe recordar que Carlos Andrés Gómez jugó para Millonarios en el arranque de su carrera. De hecho, fueron sus actuaciones en el embajador las que lo llevaron al fútbol del exterior y eso también desencadenó en el llamado a Selección Colombia.

La información la entregó el periodista Julián Capera: “Vasco da Gama ejecuta la opción de compra por Carlos Andrés Gómez (4,5 M€ x el 60%). Millonarios recibirá cerca de 65mil € por mecanismo de solidaridad”.

Con Millonarios, Carlos Andrés Gómez ganó la Copa BetPlay 2022 e integró el proceso de Alberto Gamero, bastante conocido en el club y que acabó con la venta de varios jugadores al exterior. Además, bajo el mando del samario, el club bogotano obtuvo todos los trofeos en Colombia.

Carlos Andrés Gómez (izq.) en un clásico con Millonarios ante Santa Fe (2022). Foto: NurPhoto via AFP

Gómez pasó de Millonarios a Salt Lake en enero de 2023. Tras su estancia en el equipo de la MLS, Stade Rennes se hizo con sus servicios, según reporta Transfermarkt, por cerca de 10 millones de euros.

Al Rennes arribó en agosto de 2024, pero un año después dio la vuelta a Sudamérica para desempeñarse en Vasco da Gama. Todo apunta a que sus actuaciones en Braisl son suficientes para que tenga un nuevo destino asegurado.

Carlos Andrés Gómez, un llamado por Néstor Lorenzo a Selección Colombia

A seis meses del Mundial 2026, es casi evidente que Carlos Andrés Gómez quiere continuidad para ser tenido en cuenta en Selección Colombia. De hecho, ya es llamado por Lorenzo y eso lo convierte en parte del proceso liderado por el estratega argentino.

Carlos Andrés Gómez (abajo, segundo de derecha a izquierda) con la Selección Colombia. Foto: Prensa Selección Colombia (API)

Basta con revisar la última convocatoria de la Selección Colombia, antes de que se conociera el interés de Vasco Da Gama por adquirir mayor porcentaje de Carlos Andrés Gómez. Fue en los amistosos de noviembre de 2025, ante Australia y Nueva Zelanda, donde Gómez integró la lista de llamados.