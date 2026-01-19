Marino Hinestroza no se ha presentado a entrenamientos con Atlético Nacional y sigue sin firmar su incorporación a Boca Juniors. Aunque el acuerdo entre clubes ya se daba por hecho, la demora ha generado dudas para la hinchada de ambos equipos.

El cuadro verdolaga debutó con goleada ante Boyacá Chicó en la fecha 1 de la Liga BetPlay y lo hizo con dos bajas sensibles en ataque: Alfredo Morelos y Marino Hinestroza.

El caso de Morelos está a punto de solucionarse con la firma del contrato por tres años, mientras que Marino se perdió la pretemporada y todavía no tiene una fecha definida para el inicio de su historia en Argentina.

Marino Hinestroza celebrando un gol contra Fortaleza en la Liga Betplay 2025. Foto: Lina Gasca

Las palabras del DT

Claudio Úbeda, director técnico de Boca, respondió a la pregunta del millón y contó qué está pasando con el negocio por el extremo colombiano de 23 años.

“Lo que todos sabemos, Boca hizo su oferta y su trabajo, está esperando respuesta y ojalá se pueda resolver”, declaró el estratega argentino en rueda de prensa tras la victoria contra Olimpia (2-1) en juego amistoso.

Úbeda agregó: “Uno anhela que sea lo más rápido posible, pero bueno, es cuestión de esperar estas horas que se va a definir seguramente, y que se pueda sumar lo antes posible”.

El próximo viernes tienen su primer partido oficial de la temporada en la Copa Argentina y no parece que Marino pueda estar disponible.

En este momento, Boca Juniors no tiene nuevos refuerzos confirmados y las críticas empiezan a llover contra la dirigencia de Juan Román Riquelme.

“A una semana del comienzo del torneo me ocupo del plantel que tenemos a disposición, que es un plantel grande, estamos tratando de recuperar a jugadores que están en esa posición; esperemos recuperarlos lo antes posible”, sentenció Úbeda.

¿Cuánto pagará Boca Juniors por Marino Hinestroza?

Lo más extraño de esta negociación es que Atlético Nacional ya había aceptado las condiciones del traspaso y solo faltaba que Hinestroza viajara a Argentina para presentar los exámenes médicos.

Sin embargo, a última hora surgieron nuevas diferencias y el acuerdo se encuentra trabado.

Lo cierto es que Boca se comprometió a pagar un total de 5 millones de dólares por el pase de Marino. Nacional, por su parte, conserva un 20 % sobre una futura venta.

Según confirmó el propio futbolista, tiene permiso para ausentarse en los entrenamientos y cuenta las horas para unirse al gigante del fútbol argentino.

El problema es que Atlético Nacional ya está en negociaciones para conseguirle reemplazo y, si por alguna razón se cae el negocio con Boca, ya no tendría espacio para inscribirlo.

Marino tuvo otras opciones sobre la mesa en el fútbol brasileño, pero ninguna lo convenció tanto como jugar en La Bombonera y disputar la Copa Libertadores con uno de los máximos campeones de dicha competición.