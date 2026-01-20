El fichaje extranjero que se disputarían Santa Fe y Junior: cuesta 1.8 millones de euros

Aunque la Liga BetPlay ya haya tenido su inicio formal, a los clubes les quedan días de plazo para la conformación de sus nóminas de cara a la disputa de los torneos en 2026.

Si bien la mayoría de equipos ya se movieron en el mercado, infortunios como el que tuvo Junior de Barranquilla hace poco con el uruguayo Lucas Monzón lo harían actuar rápido por traer un jugador más para su plantilla.

Lucas Monzón en una disputa de balón con Luis 'Chino' Sandoval. Foto: Colprensa

Justo ahí es que aparece el nombre de un zaguero que está siendo mencionado desde hace un par de días. Se trata del colombiano Bryan Ceballos, que ha militado en el último tiempo en la MLS de los Estados Unidos.

Dicho zaguero está avaluado en plataformas como Transfermarkt por una cifra cercana a los 1.8 millones de euros. Ante la premura por tener un nuevo defensor, Junior se movería para ir a repatriarlo luego de que ya lo tuviese en años pasados.

A mediados de diciembre de 2025, Ceballos le concedió una entrevista a Win Sports, donde confesó que no deja de seguir la actualidad del conjunto del que hizo parte entre 2023 y 2024.

🎙️ “Al Junior no lo dejo de ver, fue el poco tiempo que estuve pero le tengo un gran amor. Al Junior lo veo todo el año”. Brayan Ceballos, campeón con Junior FC en el 2023🦈 pic.twitter.com/usil09zUSt — LaPágina Rojiblanca (@juniorlpr1924) December 19, 2025

“Al Junior no lo dejo de ver, fue el poco tiempo que estuve, pero le tengo un gran amor. Al Junior lo veo todo el año”, dijo en su momento.

Ese aprecio que hay de una de las partes podría terminar facilitando la vuelta del defensor a Junior. Será cuestión de esperar si la dirigencia Char se decide, además de ver cómo se mueve todo con otro equipo que ha mostrado deseos de sumarlo.

Santa Fe lo monitorea y habría disputa

En Colombia fue Independiente Santa Fe la primera institución que se interesó en el defensa. Hacia finales del año anterior, así como a inicios del que ya marcha, los rojos empezaron a preguntar condiciones por el defensor de 24 años.

Hasta este 20 de enero nada parece haber prosperado, más allá del interés inicial. Cabe recordar que Santa Fe se movió en el mercado y priorizó la llegada de volantes, así como delanteros, pero no ha traído un revulsivo para la zona defensiva, donde podría vérsele corto a la hora de disputar la Copa Libertadores.

Brayan Ceballos ante Luis Suárez en la MLS de los Estados Unidos Foto: Getty Images

Perfil de Ceballos

Aunque cuente con una corta edad, Brayan ya ha sabido lo que es jugar en Colombia, Estados Unidos y hasta en Europa, más específicamente en Ucrania.

Universitario de Popayán fue donde su carrera inició hacia 2018; después se dio el salto a Deportes Quindío, donde estuvo por cuatro años y de ahí pasó a Brasil, para ser parte de Fortaleza de dicho país.

En 2023, Junior de Barranquilla le repatrió, donde tuvo un corto pero sustancioso paso que le dio la posibilidad de brincar al Dinamo de Kiev entre 2024-2025.

A lo largo del último año estuvo durante 29 partidos con New England Revolution, donde ha podido anotar un gol en su estancia allí.

Para destacar de su carrera, también está que ha levantado cuatro títulos: dos Cearenses y un Nordeste con Fortaleza, así como una Liga en Colombia con Junior en 2023-II.