Deportes

El fichaje extranjero que se disputarían Santa Fe y Junior: cuesta 1.8 millones de euros

Al defensor que se hace referencia se le ha visto librar duros enfrentamientos con Lionel Messi y Luis Suárez en Estados Unidos. Podría ser de los últimos movimientos del mercado en Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

20 de enero de 2026, 6:28 p. m.
Brayan Ceballos estaría en planes de Junior y Santa Fe
Brayan Ceballos estaría en planes de Junior y Santa Fe Foto: Getty Images

Aunque la Liga BetPlay ya haya tenido su inicio formal, a los clubes les quedan días de plazo para la conformación de sus nóminas de cara a la disputa de los torneos en 2026.

Si bien la mayoría de equipos ya se movieron en el mercado, infortunios como el que tuvo Junior de Barranquilla hace poco con el uruguayo Lucas Monzón lo harían actuar rápido por traer un jugador más para su plantilla.

Lucas Monzón en una disputa de balón con Luis 'Chino' Sandoval.
Lucas Monzón en una disputa de balón con Luis 'Chino' Sandoval. Foto: Colprensa

Justo ahí es que aparece el nombre de un zaguero que está siendo mencionado desde hace un par de días. Se trata del colombiano Bryan Ceballos, que ha militado en el último tiempo en la MLS de los Estados Unidos.

Dicho zaguero está avaluado en plataformas como Transfermarkt por una cifra cercana a los 1.8 millones de euros. Ante la premura por tener un nuevo defensor, Junior se movería para ir a repatriarlo luego de que ya lo tuviese en años pasados.

Deportes

Inevitable lo de Yáser Asprilla con Girona: tendrá nuevo club para salvar su cupo en el Mundial 2026

Deportes

Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

Deportes

Desastre del Manchester City en Champions League: Pep Guardiola sufre por nuevo papelón

Deportes

¿Cuándo es el Super Bowl 2026? Fecha, hora, sede, equipos y el adelanto de Bad Bunny, junto con la confirmación de un nuevo artista

Deportes

Confirmado el nuevo equipo de Ter Stegen: Barcelona anunció su salida y ya es oficial

Deportes

Luis Fernando Muriel aceptó lo de Atlético Nacional, a días de haber debutado en Junior

Deportes

Comunicado oficial de Alemania sobre su posible retiro del Mundial 2026: esto dice el gobierno

Deportes

Inesperada salida en el Junior de Barranquilla: a última hora no lo inscribieron y se va

Deportes

Inteligencia Artificial predice al campeón de la Superliga: dio contundente marcador entre Santa Fe y Junior

Deportes

Fuad Char le cierra la puerta a James Rodríguez en Junior: reveló detalle “para el olvido” que dañó todo

A mediados de diciembre de 2025, Ceballos le concedió una entrevista a Win Sports, donde confesó que no deja de seguir la actualidad del conjunto del que hizo parte entre 2023 y 2024.

“Al Junior no lo dejo de ver, fue el poco tiempo que estuve, pero le tengo un gran amor. Al Junior lo veo todo el año”, dijo en su momento.

Ese aprecio que hay de una de las partes podría terminar facilitando la vuelta del defensor a Junior. Será cuestión de esperar si la dirigencia Char se decide, además de ver cómo se mueve todo con otro equipo que ha mostrado deseos de sumarlo.

Luis Fernando Muriel aceptó lo de Atlético Nacional, a días de haber debutado en Junior

Santa Fe lo monitorea y habría disputa

En Colombia fue Independiente Santa Fe la primera institución que se interesó en el defensa. Hacia finales del año anterior, así como a inicios del que ya marcha, los rojos empezaron a preguntar condiciones por el defensor de 24 años.

Hasta este 20 de enero nada parece haber prosperado, más allá del interés inicial. Cabe recordar que Santa Fe se movió en el mercado y priorizó la llegada de volantes, así como delanteros, pero no ha traído un revulsivo para la zona defensiva, donde podría vérsele corto a la hora de disputar la Copa Libertadores.

Brayan Ceballos ante Luis Suárez en la MLS de los Estados Unidos
Brayan Ceballos ante Luis Suárez en la MLS de los Estados Unidos Foto: Getty Images

Perfil de Ceballos

Aunque cuente con una corta edad, Brayan ya ha sabido lo que es jugar en Colombia, Estados Unidos y hasta en Europa, más específicamente en Ucrania.

Universitario de Popayán fue donde su carrera inició hacia 2018; después se dio el salto a Deportes Quindío, donde estuvo por cuatro años y de ahí pasó a Brasil, para ser parte de Fortaleza de dicho país.

Inesperada salida en el Junior de Barranquilla: a última hora no lo inscribieron y se va

En 2023, Junior de Barranquilla le repatrió, donde tuvo un corto pero sustancioso paso que le dio la posibilidad de brincar al Dinamo de Kiev entre 2024-2025.

A lo largo del último año estuvo durante 29 partidos con New England Revolution, donde ha podido anotar un gol en su estancia allí.

Para destacar de su carrera, también está que ha levantado cuatro títulos: dos Cearenses y un Nordeste con Fortaleza, así como una Liga en Colombia con Junior en 2023-II.

Más de Deportes

Yáser Asprilla toma decisiones a meses del Mundial 2026 para no quedarse fuera.

Inevitable lo de Yáser Asprilla con Girona: tendrá nuevo club para salvar su cupo en el Mundial 2026

c

Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

Pep Guardiola reaccionó así a la derrota del Manchester City contra Bodo/Glimt en Noruega.

Desastre del Manchester City en Champions League: Pep Guardiola sufre por nuevo papelón

Super Bowl 2026

¿Cuándo es el Super Bowl 2026? Fecha, hora, sede, equipos y el adelanto de Bad Bunny, junto con la confirmación de un nuevo artista

Brayan Ceballos estaría en planes de Junior y Santa Fe

El fichaje extranjero que se disputarían Santa Fe y Junior: cuesta 1.8 millones de euros

SAN SEBASTIAN, SPAIN - JANUARY 18: Marc Andre Ter Stegen of FC Barcelona looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and FC Barcelona at Estadio Anoeta on January 18, 2026 in San Sebastian, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Confirmado el nuevo equipo de Ter Stegen: Barcelona anunció su salida y ya es oficial

De Atlético Nacional llamaron más de una vez a Luis Fernando Muriel

Luis Fernando Muriel aceptó lo de Atlético Nacional, a días de haber debutado en Junior

Luxembourg, Luxembourg - November 14: David Raum of Germany, Joshua Kimmich of Germany and Florian Wirtz of Germany gestures during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Luxembourg and Germany at Stade de Luxembourg on November 14, 2025 in Luxembourg, Luxembourg. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Comunicado oficial de Alemania sobre su posible retiro del Mundial 2026: esto dice el gobierno

Néstor Lorenzo y el dilema de llevar a Dayro Moreno al Mundial 2026

Atrevido mensaje para Néstor Lorenzo: Dayro Moreno es la razón y el Mundial 2026 en juego

Junior de Barranquilla vuelve al mercado de fichajes por otro central.

Inesperada salida en el Junior de Barranquilla: a última hora no lo inscribieron y se va

Noticias Destacadas