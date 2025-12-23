Deportes

Harold Mosquera contó la verdadera razón por la que rechazó a Millonarios: “No lo merecía”

El atacante vallecaucano confirmó la jugosa oferta que le pusieron sobre la mesa para salir de Santa Fe y vestirse de azul en 2026.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

23 de diciembre de 2025, 1:00 p. m.
Harold Santiago Mosquera no quería irse de Santa Fe.
Harold Santiago Mosquera no quería irse de Santa Fe. Foto: video @SoyMiguelParis

Harold Santiago Mosquera es nuevo jugador de Cerro Porteño y se reunirá con Jorge Bava en Paraguay para afrontar un nuevo reto en su carrera profesional.

El atacante vallecaucano confesó que no quería irse de Santa Fe, pero las ofertas que le llegaron fueron imposibles de igualar para el conjunto cardenal.

Uno de los equipos interesados en su fichaje era Millonarios, el equipo que le dio la oportunidad de debutar como profesional en 2016.

Presidente de Dimayor le quita títulos a Santa Fe, Millonarios y Medellín: “No se cuentan”

Mosquera confesó que le tiene mucho cariño al cuadro embajador, pero no sintió que fuera el momento de volver causando un golpe fuerte al corazón del hincha santafereño.

En ese momento decidió escuchar al América de Cali, que lo tenía atado como nuevo refuerzo hasta que llegó la propuesta de Cerro Porteño y el llamado de Bava para reunirse en suelo paraguayo.

Medellín. Junio 29 de 2025. Independiente Medellín enfrenta a Independiente Santa Fe, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 final de vuelta, en el Estadio Atanasio Girardot. (Colprensa - Cristian Bayona).
Harold Mosquera marcó en la final del 29 de junio contra Medellín Foto: Cristian Bayona

La confesión de Harold Santiago Mosquera

“Mi intención era llegar a un acuerdo con el club, pero yo entendía lo difícil que era. Siempre lo hablamos, siempre lo comunicamos, pero nunca se logró llegar a un acuerdo con Santa Fe porque ambas partes sabíamos que era muy difícil”, indicó en Taquilla Cardenal.

Mosquera confesó que “las ofertas de América y Millonarios eran muy buenas” en lo económico, lo que hizo imposible que Santa Fe pudiera competir aún teniendo garantizada la participación en Copa Libertadores.

“Millonarios me buscó. Yo nunca he escondido el cariño que le tengo a Millonarios, pero creo que Santa Fe no lo merecía en este momento. Fue por eso que lo terminé descartando”, agregó el jugador.

Harold Santiago jugó su último partido con Santa Fe en la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales, el día de la derrota en condición de local contra Deportes Tolima.

Ese día salió lesionado por un desgarro y en zona mixta confirmó que habían sido sus últimos minutos con el rojo capitalino.

Nueva vida en Cerro Porteño

Al final los hinchas de Santa Fe no quedaron molestos, pues Harold Santiago se fue a cumplir su sueño en el exterior y les dejó el buen recuerdo de la décima estrella.

Ahora inicia una nueva vida en Paraguay. Jugará en el actual campeón de ese país y disputará la Copa Libertadores bajo las órdenes del técnico que lo ayudó a potenciarse.

“Santa Fe ha sido una de las mejores cosas de mi vida, por eso agradecí, sabiendo que me iba y que no me quería ir, lo sufrí bastante”, declaró. “Ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado por encima de toda mi carrera, en cuanto a no quererme ir de un lugar donde tengo amor y cariño”, agregó.

Harold se lleva recuerdos valiosos de este segundo paso por Bogotá. “Uno se acostumbra a Hugo, a Daniel, a Méndez, a todos los de la oficina, tengo muy buena relación con todos, por eso ha sido especial el paso por Santa Fe. Ahora toca ir a otro lado, volver al crecimiento y avanzar”, apuntó.

