Deportes

Presidente de Dimayor le quita títulos a Santa Fe, Millonarios y Medellín: “No se cuentan”

Las palabras de Carlos Mario Zuluaga han generado un fuerte debate en redes sociales sobre la historia de la Copa Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 12:00 p. m.
Carlos Mario Zuluaga no cuenta los títulos de la Copa Colombia obtenidos antes de 2008.
Carlos Mario Zuluaga no cuenta los títulos de la Copa Colombia obtenidos antes de 2008. Foto: Colprensa

Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, encendió el debate en redes sociales sobre la validez de la Copa Colombia como título oficial antes de su reestructuramiento.

Según sus palabras, los trofeos conseguidos antes de 2008 no cuentan y el primer campeón de la competencia fue La Equidad (ahora Internacional de Bogotá).

El golpe casi mortal que Ecuador le da a Colombia en Copa Libertadores: el bombo 1 es para llorar

En ese orden de ideas, a todos los equipos que ganaron la Copa Colombia en el siglo pasado se les debe restar un título de su palmarés.

En total son cuatro los clubes afectados por esta declaración de Zuluaga: Boca Juniors de Cali (1950-51), Millonarios (1952-53), Independiente Medellín (1981) e Independiente Santa Fe (1989).

Deportes

En Liverpool sufren mientras Luis Díaz brilla en Bayern: recién fichado tuvo que ser operado de urgencia por fractura

Deportes

El gesto de Cristiano Ronaldo al enterarse del récord que le igualó Mbappé en Real Madrid: más de un millón de reacciones

Deportes

Informe arbitral deja en evidencia a Washington Aguerre por lo que hizo en el clásico contra Nacional

Deportes

El golpe casi mortal que Ecuador le da a Colombia en Copa Libertadores: el bombo 1 es para llorar

Deportes

Atlético Nacional busca el reemplazo de Marino Hinestroza: “preguntó” por figura de América de Cali

Deportes

La reacción de Kompany tras la celebración de Luis Díaz por su tercer hijo y el pedido innegociable para todo Bayern

Deportes

La cirugía que se hizo Neymar y que lo acerca al Mundial 2026 con Brasil: “Fue un éxito”

Deportes

Sancionan de por vida a árbitro colombiano: jamás volverá a pitar tras decisión de la Comisión Arbitral

Deportes

Dimayor revela el fixture de la Liga Betplay I-2026 y anuncia ayuda de IA para no tener contratiempos

Deportes

Esto dijo Carlos Antonio Vélez por el título de Junior en Liga: le tiró recado al presidente de Dimayor

Eso quiere decir que Millonarios tendría solo 21 títulos oficiales, Santa Fe 17 y Medellín 8.

Trofeo de la Copa Betplay
Trofeo de la Copa Betplay Foto: Colprensa

¿Qué dijo Carlos Mario Zuluaga?

Toda el debate se originó por una conversación que Carlos Mario Zuluaga sostuvo con el periodista Diego Rueda y que se conoció en la más reciente edición del Vbar Caracol.

Rueda le preguntó directamente sobre la validez de los títulos de la antigua Copa Colombia y la respuesta del presidente de Dimayor fue contundente.

“La Copa Colombia se reestructuró a partir del año 2008 cuando se llamaba Copa Postobón y desde allí se iniciaron en forma. Las anteriores no se cuentan”, aseguró Zuluaga.

Dimayor patea el tablero: estricta regla desaparece para siempre del fútbol colombiano

El máximo dirigente del fútbol profesional colombiano explicó su argumento: “El primer campeón fue La Equidad, desde esa fecha se está llevando en forma oficial. Ni las del 80, ni las del 50, solo desde 2008 vale la Copa Colombia para ponerle título”.

Cabe recordar que Carlos Mario Zuluaga fue presidente del conjunto asegurador hasta el año 2024, cuando abandonó el cargo por su candidatura para reemplazar a Fernando Jaramillo en la Dimayor.

Luego de esa victoria en las votaciones, La Equidad disputó su último año como equipo del fútbol colombiano.

A partir del próximo campeonato, el equipo capitalino cambiará de uniforme y pasará a llamarse Internacional de Bogotá por decisión de sus nuevos dueños.

Así quedaría el palmarés de la Copa Colombia

La discusión sobre la historia de la Copa Colombia no es nueva, pues muchos expertos han entrado en conflicto sobre contar o no estos títulos para los equipos que la ganaron.

Teniendo en cuenta las palabras de Carlos Mario Zuluaga, el palmarés quedaría de la siguiente manera

  • Atlético Nacional: 8 títulos (2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025)
  • Millonarios: 2 títulos (2011 y 2022)
  • Independiente Medellín: 2 títulos (2019 y 2020)
  • Junior de Barranquilla: 2 títulos (2015 y 2017)
  • Santa Fe: 1 título (2009)
  • Deportivo Cali: 1 título (2010)
  • Deportes Tolima: 1 título (2014)
  • La Equidad: 1 título (2008)

Mas de Deportes

Carlos Mario Zuluaga no cuenta los títulos de la Copa Colombia obtenidos antes de 2008.

Presidente de Dimayor le quita títulos a Santa Fe, Millonarios y Medellín: “No se cuentan”

Isak y Wirtz en Liverpool.

En Liverpool sufren mientras Luis Díaz brilla en Bayern: recién fichado tuvo que ser operado de urgencia por fractura

Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

El gesto de Cristiano Ronaldo al enterarse del récord que le igualó Mbappé en Real Madrid: más de un millón de reacciones

Washington Aguerre con los colores del Deportivo Independiente Medellín.

Informe arbitral deja en evidencia a Washington Aguerre por lo que hizo en el clásico contra Nacional

Independiente del Valle campeón de la Recopa Sudamericana / Nacional vs. Millonarios.

El golpe casi mortal que Ecuador le da a Colombia en Copa Libertadores: el bombo 1 es para llorar

¿El reemplazo de Marino Hinestroza, en Nacional, está en América de Cali? Esto se sabe.

Atlético Nacional busca el reemplazo de Marino Hinestroza: “preguntó” por figura de América de Cali

Luis Díaz y Vincent Kompany.

La reacción de Kompany tras la celebración de Luis Díaz por su tercer hijo y el pedido innegociable para todo Bayern

Neymar fue operado de su rodilla.

La cirugía que se hizo Neymar y que lo acerca al Mundial 2026 con Brasil: “Fue un éxito”

Empiezan los rumores de refuerzos, en Santa Fe y Junior, de cara a la final de la Superliga 2026.

Junior y Santa Fe se disputan refuerzo para ganar la Superliga 2026: es atacante y juega en el extranjero

Luis Díaz y Lamine Yamal.

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto cobra Lamine Yamal en FC Barcelona

Noticias Destacadas