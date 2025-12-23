Presidente de Dimayor le quita títulos a Santa Fe, Millonarios y Medellín: “No se cuentan”

Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, encendió el debate en redes sociales sobre la validez de la Copa Colombia como título oficial antes de su reestructuramiento.

Según sus palabras, los trofeos conseguidos antes de 2008 no cuentan y el primer campeón de la competencia fue La Equidad (ahora Internacional de Bogotá).

En ese orden de ideas, a todos los equipos que ganaron la Copa Colombia en el siglo pasado se les debe restar un título de su palmarés.

En total son cuatro los clubes afectados por esta declaración de Zuluaga: Boca Juniors de Cali (1950-51), Millonarios (1952-53), Independiente Medellín (1981) e Independiente Santa Fe (1989).

Eso quiere decir que Millonarios tendría solo 21 títulos oficiales, Santa Fe 17 y Medellín 8.

¿Qué dijo Carlos Mario Zuluaga?

Toda el debate se originó por una conversación que Carlos Mario Zuluaga sostuvo con el periodista Diego Rueda y que se conoció en la más reciente edición del Vbar Caracol.

Rueda le preguntó directamente sobre la validez de los títulos de la antigua Copa Colombia y la respuesta del presidente de Dimayor fue contundente.

“La Copa Colombia se reestructuró a partir del año 2008 cuando se llamaba Copa Postobón y desde allí se iniciaron en forma. Las anteriores no se cuentan”, aseguró Zuluaga.

El máximo dirigente del fútbol profesional colombiano explicó su argumento: “El primer campeón fue La Equidad, desde esa fecha se está llevando en forma oficial. Ni las del 80, ni las del 50, solo desde 2008 vale la Copa Colombia para ponerle título”.

Cabe recordar que Carlos Mario Zuluaga fue presidente del conjunto asegurador hasta el año 2024, cuando abandonó el cargo por su candidatura para reemplazar a Fernando Jaramillo en la Dimayor.

Luego de esa victoria en las votaciones, La Equidad disputó su último año como equipo del fútbol colombiano.

A partir del próximo campeonato, el equipo capitalino cambiará de uniforme y pasará a llamarse Internacional de Bogotá por decisión de sus nuevos dueños.

🇨🇴🏆¡LA COPA COLOMBIA ANTES DEL 2008 NO SE CUENTA COMO TÍTULO OFICIAL!



👉El presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga, confirmó que el primer campeón del torneo fue Equidad



Así quedaría el palmarés de la Copa Colombia

La discusión sobre la historia de la Copa Colombia no es nueva, pues muchos expertos han entrado en conflicto sobre contar o no estos títulos para los equipos que la ganaron.

Teniendo en cuenta las palabras de Carlos Mario Zuluaga, el palmarés quedaría de la siguiente manera