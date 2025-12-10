Se volvió habitual que los clubes en Colombia modifiquen sus nombres, escudos y hasta se trasladen de sede. En esta oportunidad no pasará lo último, pero atrás sí quedará oficialmente La Equidad.

Este cuadro tradicional, que desde hace ya un buen tiempo hace parte de la primera división, fue adquirido este año por un grupo inversor del exterior y ahora, han decidido tomar decisiones radicales para empezar como tal su gestión al frente de estos bajos el nombre de Internacional de Bogotá.

Si bien esto era un anuncio del que ya se venía hablando, hasta este miércoles, 10 de diciembre, fue que se terminó por sentar todo. A través de un comunicado oficial, estos explicaron los cambios y dieron otros detalles.

“Internacional de Bogotá nace como una declaración de lo que hoy representa la capital: una ciudad viva, diversa, resiliente y en constante movimiento”, inicia la misiva.

“Un club con una visión clara: usar el fútbol como plataforma de identidad, propósito y transformación social. Internacional representa lo diverso, lo inclusivo y lo que conecta: personas, culturas y sueños”, extienden en su lanzamiento como un nuevo club.

“Es la expresión de un club sin fronteras, que abre caminos y refleja la energía multicultural de Bogotá. Representa el espíritu de una ciudad abierta, global y en movimiento”, suman.

Para los nuevos dirigentes de Internacional de Bogotá, la misión y visión son claras; trascender en Colombia y el continente es la nueva apuesta del cuadro que jamás ha sido campeón en el país.

“El proyecto también incorpora una ambición deportiva sólida: competir al más alto nivel con sus equipos masculinos y femeninos y llevar a Bogotá a escenarios continentales relevantes”, precisan.

“Bogotá es nuestra raíz: capital de los acentos y de los sueños de colombianos de todo el país. Con Bogotá en nuestro nombre, abrazamos esta diversidad como nuestra mayor fortaleza”, explican sobre la denominación que ahora tienen.

Renovado escudo y con identidad

Ya no se verá al cuadro bogotano relacionado con los colores verde y blanco que acostumbraba a tener La Equidad. Ahora otros tonos relacionarán al equipo de la capital, los cuales tienen una carga histórica.

Internacional de Bogotá: explicación de su escudo | Foto: Internacional de Bogotá

“Los colores: blanco, negro y dorado. La identidad visual del club se construye a partir de los símbolos de la ciudad. El blanco representa unión; el negro, la fuerza y resiliencia de Bogotá; y el dorado, la grandeza asociada al mito de El Dorado. No son solo colores: son un manifiesto visual de lo que Inter Bogotá aspira a ser dentro y fuera de la cancha”, es la explicación a los detalles de la nueva imagen.