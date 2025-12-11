Dimayor patea el tablero: estricta regla desaparece para siempre del fútbol colombiano

Salieron a la luz las primeras decisiones tomadas en la asamblea de la Dimayor. Este jueves se confirmó que no habrá cuadrangulares en el primer semestre de 2026, que se elimina la fecha de clásicos y que la norma de los cuatro extranjeros ya no será sancionada.

Los cambios al calendario de la Liga BetPlay ya habían sido expuestos por el presidente Carlos Mario Zuluaga, pero hubo sorpresas en la reunión de los 36 clubes pertenecientes al fútbol colombiano.

Adiós a la ley de los cuatro extranjeros

El principal cambio al reglamento será la desaparición de la norma que impedía tener cuatro extranjeros en la cancha al mismo tiempo.

Este año, Atlético Nacional cometió ese error bajo las órdenes de Javier Gandolfi y perdió su partido contra Atlético Bucaramanga por alineación indebida (0-3).

Javier Gandolfi, extécnico de Atlético Nacional | Foto: Getty Images

Esa mala experiencia ya la había vivido el Junior de Barranquilla hace unos años atrás, perdiendo un partido clave por tener a cuatro futbolistas de nacionalidad extranjera en el campo de juego.

Pues dicha norma será abolida en 2026 y la decisión de la asamblea es que los clubes puedan tener a todos los extranjeros jugando al mismo tiempo si así lo desean.

Esta es una decisión histórica para el fútbol colombiano, pues abre la puerta a fichar jugadores del exterior sin las restricciones que existían al respecto.

Ahora solo resta esperar que la norma sea explicada en el reglamento de la Dimayor y los clubes queden informados sobre el cumplimiento de la misma para el primer semestre del próximo año.

Aprobado el traslado del Atlético Huila

Otra de las noticias que dejó la asamblea fue el traslado del Atlético Huila al departamento del Valle, más precisamente a Yumbo, como lo plantearon sus dueños.

Los presidentes de Dimayor votaron a favor del cambio de nombre y sede para el conjunto opita.

A falta de confirmación oficial, Atlético Huila abandonará el Estadio Guillermo Plazas Alcid y pasará a llamarse Yumbo del Valle a partir de año entrante.

Aunque muchos presidentes estaban en contra de esta idea, la dirigencia del club huilense presentó sus argumentos y dejó claro que se va por desacuerdos con el gobierno de la ciudad al respecto de las obras para recuperar el estadio.

Atlético Huila está en la segunda división del fútbol colombiano. | Foto: Dimayor

Conclusiones de la asamblea

En términos generales, estas fueron las decisiones aprobadas en la asamblea de la Dimayor que se llevó a cabo este jueves 11 de diciembre: