Conmebol anunció los nuevos canales que transmitirán la Copa Libertadores: uno será gratis

Conmebol entregó el resultado de la licitación para los derechos de TV de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, acuerdo que empieza a regir en 2027 e irá hasta 2030.

Tras diez meses de consultas, análisis técnicos y múltiples rondas evaluatorias, se seleccionaron las propuestas derivadas del proceso formal de Request For Proposal (RFP), que ofrecieron las mejores condiciones técnicas y financieras para ampliar la distribución de la Libertadores, la Sudamericana y la Recopa.

“Este proceso reafirma el compromiso de la Conmebol con la transparencia, la integridad y la búsqueda constante de mejoras para nuestro fútbol”, dijo el presidente Alejandro Domínguez en el comunicado oficial.

Domínguez agregó que “las propuestas ganadoras garantizarán que nuestras competiciones continúen creciendo dentro y fuera del continente, acercando aún más a los aficionados y valorizando al fútbol sudamericano”.

Flamengo es el actual campeón de la Copa Libertadores | Foto: AP

ESPN seguirá siendo el canal principal de ambas competencias, pero tendrá que compartir los derechos de TV con TNT Sports, HBOMax, Ecuavisa, Globo y Directv Sports respectivamente.

Ambas competencias contarán con un partido por semana, de manera gratuita, en el canal de YouTube de TNT Sports en busca de acercarse a los espectadores y permitir que puedan vivir la emoción del fútbol sudamericano.

El proceso de licitación y las negociaciones se llevaron a cabo con el apoyo y la consultoría de IMG, socia de Conmebol y una de las principales agencias globales de marketing deportivo. La integridad del proceso fue monitoreada por Ernst & Young (EY), una de las principales empresas independientes de auditoría y transparencia del mundo.

“Con la adjudicación de este nuevo ciclo, Conmebol refuerza su estrategia de expansión y democratización del acceso a sus competiciones en múltiples plataformas, incrementando la visibilidad internacional, fortaleciendo a los clubes participantes y potenciando el desarrollo competitivo del fútbol sudamericano”, apunta el comunicado.

CONMEBOL anuncia los adjudicatarios de los derechos de transmisión de sus competiciones de clubes para el ciclo 2027–2030.#CreeEnGrande — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 11, 2025

Así quedó la licitación de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Brasil

Copa Libertadores

Plataforma abierta: Globo

Plataforma de pago: ESPN

Copa Sudamericana

Plataforma abierta: Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports

Plataforma de pago: ESPN

Recopa

Plataforma abierta: Globo

Plataforma de pago: ESPN

Near Live Clips & Highlights (todas las competiciones)

Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports

Sudamérica

Copa Libertadores

Plataformas abiertas: Warner Bros. Discovery (Panregional) y Ecuavisa (Ecuador)

Plataformas de pago: ESPN y Warner Bros. Discovery a través de HBO MAX

Copa Sudamericana

Plataforma abierta: Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports

Plataformas de pago: ESPN y Directv

Recopa

Plataforma de pago: ESPN

Near Live Clips & Highlights (todas las competiciones)

Warner Bros. Discovery a través de HBO MAX

México, Centroamérica y Caribe

Plataforma ganadora (todas las competiciones)