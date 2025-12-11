Suscribirse

Conmebol anunció los nuevos canales que transmitirán la Copa Libertadores: uno será gratis

Esta licitación empezará a regir a partir del año 2027 y se mantendrá hasta 2030.

Redacción Deportes
11 de diciembre de 2025, 4:53 p. m.
MEDELLIN, COLOMBIA - APRIL 2: Simón García of Atletico Nacional (C) looks on during the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 match between Atletico Nacional and Nacional at Estádio Atanasio Girardot on April 2, 2025 in Medellin, Colombia. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Atlético Nacional en la Copa Libertadores | Foto: Getty Images

Conmebol entregó el resultado de la licitación para los derechos de TV de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, acuerdo que empieza a regir en 2027 e irá hasta 2030.

Tras diez meses de consultas, análisis técnicos y múltiples rondas evaluatorias, se seleccionaron las propuestas derivadas del proceso formal de Request For Proposal (RFP), que ofrecieron las mejores condiciones técnicas y financieras para ampliar la distribución de la Libertadores, la Sudamericana y la Recopa.

Contexto: ¿Por qué quitaron la final ida y vuelta de la Copa Libertadores? Alejandro Domínguez respondió

“Este proceso reafirma el compromiso de la Conmebol con la transparencia, la integridad y la búsqueda constante de mejoras para nuestro fútbol”, dijo el presidente Alejandro Domínguez en el comunicado oficial.

Domínguez agregó que “las propuestas ganadoras garantizarán que nuestras competiciones continúen creciendo dentro y fuera del continente, acercando aún más a los aficionados y valorizando al fútbol sudamericano”.

Leo Pereira of Brazil's Flamengo celebrates with the trophy after defeating Brazil's Palmeiras in the Copa Libertadores final soccer match in Lima, Peru, Saturday, Nov. 29, 2025. (AP Photo/Guadalupe Pardo)
Flamengo es el actual campeón de la Copa Libertadores | Foto: AP

ESPN seguirá siendo el canal principal de ambas competencias, pero tendrá que compartir los derechos de TV con TNT Sports, HBOMax, Ecuavisa, Globo y Directv Sports respectivamente.

Ambas competencias contarán con un partido por semana, de manera gratuita, en el canal de YouTube de TNT Sports en busca de acercarse a los espectadores y permitir que puedan vivir la emoción del fútbol sudamericano.

El proceso de licitación y las negociaciones se llevaron a cabo con el apoyo y la consultoría de IMG, socia de Conmebol y una de las principales agencias globales de marketing deportivo. La integridad del proceso fue monitoreada por Ernst & Young (EY), una de las principales empresas independientes de auditoría y transparencia del mundo.

“Con la adjudicación de este nuevo ciclo, Conmebol refuerza su estrategia de expansión y democratización del acceso a sus competiciones en múltiples plataformas, incrementando la visibilidad internacional, fortaleciendo a los clubes participantes y potenciando el desarrollo competitivo del fútbol sudamericano”, apunta el comunicado.

Así quedó la licitación de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Brasil

Copa Libertadores

  • Plataforma abierta: Globo
  • Plataforma de pago: ESPN

Copa Sudamericana

  • Plataforma abierta: Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports
  • Plataforma de pago: ESPN

Recopa

  • Plataforma abierta: Globo
  • Plataforma de pago: ESPN

Near Live Clips & Highlights (todas las competiciones)

  • Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports

Sudamérica

Copa Libertadores

  • Plataformas abiertas: Warner Bros. Discovery (Panregional) y Ecuavisa (Ecuador)
  • Plataformas de pago: ESPN y Warner Bros. Discovery a través de HBO MAX

Copa Sudamericana

  • Plataforma abierta: Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports
  • Plataformas de pago: ESPN y Directv

Recopa

  • Plataforma de pago: ESPN

Near Live Clips & Highlights (todas las competiciones)

  • Warner Bros. Discovery a través de HBO MAX

México, Centroamérica y Caribe

Plataforma ganadora (todas las competiciones)

  • ESPN

