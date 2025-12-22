Deportes

Santa Fe y Millonarios van por el mismo fichaje: este es el jugador que los tiene peleando

César Camargo, presidente del Deportes Tolima, confirmó el interés de rojos y azules para 2026.

Sebastián Clavijo García

22 de diciembre de 2025, 3:02 p. m.
Santa Fe y Millonarios se pelean por un fichaje clave.
Santa Fe y Millonarios se pelean por un fichaje clave. Foto: Colprensa

Independiente Santa Fe y Millonarios se encontraron en el mercado de fichajes. El clásico capitalino se trasladó a las oficinas por el mismo jugador y las apuestas están abiertas para la mejor oferta.

De acuerdo César Camargo, presidente del Deportes Tolima, hay un futbolista que tiene altas probabilidades de terminar en Bogotá el próximo año.

Se filtra el equipo que le abrió las puertas a Falcao García para entrenar en su sede

Se trata de Kevin Pérez, extremo derecho de 28 años, que se destacó este semestre como una de las principales figuras del equipo dirigido por Lucas González.

Pérez termina contrato con el Tolima en los próximos días y lo más seguro es que no renovará.

Es ahí donde aparecen Santa Fe y Millonarios como alternativas, aunque también tendría ofertas desde el exterior.

Kevin Pérez, extremo derecho del Deportes Tolima.
Kevin Pérez, extremo derecho del Deportes Tolima. Foto: Colprensa

“Le interesa a los dos y creo que hay otro club que también está interesado. Él terminó contrato con nosotros, estuvo en la cantera, lleva muchos años en le equipo y efectivamente su contrato venció este año”, confirmó Camargo en declaraciones para Caracol Radio.

Kevin Pérez disputó 46 partidos con el Deportes Tolima en la presente temporada. En su balance general marcó 3 goles y dio 7 asistencias en 2948 minutos jugados.

Santa Fe lo considera el reemplazo perfecto para Harold Santiago Mosquera, mientras que a Millonarios le caería como anillo al dedo para darle un salto de calidad a la nómina.

Copa Libertadores 2026: definidos los rivales de Independiente Medellín y Deportes Tolima

La decisión está en manos del propio futbolista, que salió del Tolima con el pase en su poder y puede definir libremente donde quiere jugar en 2026.

Si se viste de rojo disputará la Copa Libertadores desde la fase de grupos, mientras que en Millonarios tendría un partido de alta exposición en la fase preliminar de la Copa Sudamericana enfrentando a Atlético Nacional.

Cualquiera de las dos opciones es importante para un jugador que se encuentra en el punto más alto de su carrera. No obstante, la oferta económica también desempeñará un papel fundamental en el éxito de la negociación.

Millonarios FC enfrenta a Independiente Santa Fe por la fecha 10 del segundo semestre de la Liga.
Harold Mosquera dejó un lugar vacío en el ataque de Santa Fe. Foto: Cristian Bayona - Colprensa

Se mueve el mercado en el Deportes Tolima

Además de confirmar la salida de Kevin Pérez y el interés de los dos equipos bogotanos, César Camargo habló sobre otros casos puntuales como el de Samuel Velásquez.

El lateral izquierdo pertenece a Atlético Nacional y hace unos días comentó que volvería al conjunto verdolaga al entender que Tolima no haría efectiva la opción de compra.

“Él está en vacaciones en este momento, estamos a la espera de que Nacional nos defina de cuál es su intención con el jugador, precisamente he estado hablando con el presidente del equipo en estos días y la próxima semana lo sabremos”, explicó.

Camargo informó que “estamos pensando en un nueve, faltan pocos detalles para poderlo anunciar. También buscaremos extremos que los tenemos muy cerca de cerrar”.

