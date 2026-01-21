Deportes

Santa Fe vs. Junior: alineaciones, horario y dónde ver en vivo la gran final de la Superliga

Este miércoles, 21 de enero, se define el primer título oficial del año en el fútbol profesional colombiano.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

21 de enero de 2026, 12:44 p. m.
Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla en la Superliga BetPlay 2026
Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla en la Superliga BetPlay 2026

Independiente Santa Fe tendrá más de 20.000 personas alentando en el Estadio El Campín y buscará su primer título del año enfrentando al Junior de Barranquilla en la gran final (vuelta) de la Superliga BetPlay.

Luis Fernando Muriel aceptó lo de Atlético Nacional, a días de haber debutado en Junior

El partido de ida quedó empatado por los goles de Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez, quien no viajó a Bogotá tras la tarjeta roja que le mostraron en el Metropolitano.

Junior tampoco podrá contar con jugadores importantes como Jean Pestaña, Lucas Monzón y Jesús Rivas, que no estarán disponibles por problemas físicos.

Santa Fe, por su parte, pondrá lo mejor que tiene sobre la cancha y contará con el regreso de varios titulares que no jugaron el domingo pasado contra Águilas Doradas.

El pitazo inicial está programado para las 7:30 de la noche y será transmitido en exclusiva por Win Sports +. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán ver el compromiso en la plataforma de Win Play.

Posibles alineaciones de Santa Fe vs. Junior

En ese orden de ideas, estos serían los 22 elegidos para empezar el partido de vuelta por la Superliga 2026:

  • Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Ewil Murillo, Yilmar Velásquez, Daniel Torres; Omar Fernández Frasica, Edwin Mosquera y Hugo Rodallega.
  • Junior de Barranquilla: Mauro Silvera; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Juan David Ríos, Yimmi Chará; Jannenson Sarmiento, Cristian Barrios y Guillermo Paiva.
Inesperada salida en el Junior de Barranquilla: a última hora no lo inscribieron y se va

Las declaraciones de Repetto y Arias

En la noche previa al partido definitivo, los técnicos Pablo Repetto y Alfredo Arias atendieron a los medios de comunicación en rueda de prensa.

“Antes de empezar la serie, el favorito era el Junior por ser el último campeón, pero ahora capaz la gente dice que el favorito seamos nosotros”, expresó Repetto.

Junior viene de caer contra Deportes Tolima en la fecha 1 de la Liga BetPlay, mientras que Santa Fe rescató un empate contra Águilas Doradas.

“Va ser diferente a la ida, respetamos mucho al rival, Junior es muy buen equipo, es el último campeón, tiene buenos jugadores y con ese respeto vamos a afrontar el partido, pero confiando en nuestras fuerzas, nuestro parte, la calidad de jugadores que tenemos y las ganas de lograr el título”, sentenció.

Aunque no lograron un resultado favorable en la ida, Alfredo Arias cree que pueden dar el batacazo en el Estadio El Campín.

“El juego es líquido, no es algo sólido que se pueda cortar o repetir exactamente. Somos un equipo diferente porque tenemos jugadores diferentes, con otras capacidades”, explicó el estratega uruguayo.

Arias agregó que “Junior es un equipo que ha protagonizado la gran mayoría de los campeonatos en los últimos años. Eso te obliga a ganar más de lo que pierdes, o casi no perder”.

“La actitud es clave. Depende de uno mismo. Si mis jugadores tienen la actitud correcta para jugar una final como se debe jugar, con todo, del primer al último minuto, tenemos muchas posibilidades”, completó.

Qué canal pasa Santa Fe vs. Junior por la Superliga

  • Estadio: Nemesio Camacho ‘El Campín’
  • Fecha y hora: Miércoles 21 de enero, 7:30 p. m.
  • Canal: Win Sports + y Win Play

