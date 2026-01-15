Venta del América de Cali: Tulio Gómez hizo certero aviso; “ciclo cumplido”

América de Cali es un equipo tradicional del país, considerado por muchos como uno de los tres grandes junto a Atlético Nacional y Millonarios. Su cantidad de títulos, así como su reconocimiento internacional, lo hacen merecedor de este lugar privilegiado.

Si bien hoy parece transitar por un momento estable bajo la dirigencia de la familia Gómez, estos tendrían como anhelo poder desprenderse de la institución. Don Tulio, máximo accionista, reveló el deseo familiar.

Tulio Gómez, máximo accionista de América. Foto: Colprensa

A los micrófonos de Zona Libre de Humo, el empresario les manifestó que consideraba que el ciclo al frente de la institución ya se había cumplido. Estos parecen estar abiertos a despedirse, pero no ha llegado la propuesta indicada.

“Nuestro ciclo en América ya se cumplió, pero lo que pasa es que vender América no es como vender un carro o una casa. Yo creo que ya hicimos lo que teníamos que hacer”, avisó el empresario que, una vez lleguen los inversionistas adecuados, estos darían un paso al costado.

A su arribo al club escarlata, los Gómez tenían el propósito de lograr algunas metas; hoy día el dirigente hace la evaluación y siente que solo le falta una para dar por terminada de manera satisfactoria su estancia en América.

América de Cali perdería titular: salida libre es posible y su nombre resuena en el exterior

“Los objetivos eran sacar a América de la B, fortalecer la cantera, tener sede propia, volver a ser protagonista a nivel internacional, que es lo que nos falta. No desconocemos que nos hace falta otro título”, proyectó para 2026.

Hace unos cuantos meses SEMANA tuvo conocimiento de una negociación que estuvo en pie para la venta del equipo. Aunque en principio se veía como un negocio prometedor, después aparecieron algunas irregularidades que lo terminaron por echar al piso.

“Estuvimos cerca de vender al Grupo Caltac, pero nos dio miedo porque son venezolanos y, cuando caigan Maduro y toda esa gente, empiezan a investigarlos", confesó Gómez en las recientes declaraciones.

Venta de América al grupo Caltac se fue al piso tras días de negociación. Foto: Prensa América de Cali

Si bien tendrían decidido partir, la familia, que tiene al padre de máximo accionista y a la hija (Marcela) como la presidenta, no va a dejar al América al primero que pueda aparecer con una oferta tentadora.

“Ahora ha llegado gente, pero nosotros necesitamos que sea rica y poderosa para que vuelva a América un equipo grande. Queremos un fondo poderoso que invierta para pelear la Copa Libertadores. El fútbol colombiano es muy pobre”, exigen para quien se interese por el cuadro vallecaucano.

De esta forma queda claro que América de Cali podrá tener nuevos dueños pronto, pero quienes lleguen serán unos que den las garantías necesarias para que el onceno sea protagonista en Colombia, así como también internacionalmente.

La verdad de las deudas en América de Cali con sus jugadores: SEMANA supo lo que viven en la interna

Inversión que le apuesta al título

Para el año que está ya en marcha, los americanos ‘rompieron el marrano’ y le dieron a David González las piezas suficientes para clasificar en Copa Sudamericana, así como también en Liga, donde aspiran llegar a finales.

América de Cali estrenó algunos fichajes en el amistoso con Once Caldas. Foto: @AmericadeCali

Estos han sido los fichajes de América para 2026: