Esta es la verdadera historia de cómo se cayó el negocio entre el grupo empresarial Calca y el América de Cali

A esta casa periodística, el empresario que cuenta con más del 90 por ciento de las acciones del club, le aseguró que sí estaban convencidos. Sin embargo, ese futuro soñado para el América no tenía el respaldo necesario y acabó en un nuevo comunicado firmado por Gómez, donde señaló: “protocolos del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) arrojaron la imposibilidad de continuar con la negociación”.

Tulio Gómez dio la cara a SEMANA, para responder por qué las cosas no salieron en ese negocio que parecía tan prometedor. Certero, dijo: “Se creó cierto malestar, el ambiente se puso maluco y decidimos cortar por lo sano. Negocio no concretado, no como robo o estafa”.