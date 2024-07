“No era estafador”: Tulio Gómez dijo la verdadera razón por la que se cayó lo del nuevo dueño de América

Tulio Gómez dio la cara

“No culminamos el negocio que se vencía el 30 de julio, no porque no tenía plata o era estafador, como algunos dicen, sino por el mal ambiente generado ”, declaró el máximo accionista del América de Cali.

El dirigente dio más detalles de la ruptura de las conversaciones con el Grupo Caltac. “Esto no fue un oso, no es el primer negocio que se nos cruza, a lo último no hubo acuerdo , cuando hay detalles que no se dan, el negocio se daña”, agregó.

“Algunos me dicen no salga, otros me dice de la cara, a Marcela no le gusta salir y por eso lo hago yo, para frentear y evitar que la maltraten, pero yo no le salgo a todo el mundo”, sentenció.