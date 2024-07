Los detalles desconocidos de la llegada de nuevos inversionistas al América de Cali. Tulio Gómez despeja todas las dudas

Como es apenas normal, las dudas de los aficionados y de todo el fútbol colombiano terminaron surgiendo, pues no se veía venir que uno de los clubes con mayor tradición del balompié nacional fuera a dar un giro tan trascendental en su historia para terminar quedando en manos de foráneos.

Como resultado de esta transacción, la familia Gómez ya no tendrá el 92,4 por ciento del club, tal como lo venía conservando a lo largo del último tiempo, lo que a su vez despierta muchas dudas. Es claro que el Grupo Caltac ahora ganará unas cifras importantes por su inversión y, por consiguiente, tendrá voz y voto en las decisiones.

Como no se conoce mucha información sobre los nuevos accionistas y la única referencia es que tendrían relación cercana con el Gobierno de Nicolás Maduro, Tulio Gómez dijo no tener conocimiento sobre dichas afirmaciones. Esto llamó poderosamente la atención, pues más allá de los documentos que certifican que la empresa mencionada está constituida desde 1997, no hay claridad total sobre a qué se dedican.