Lesión de Robert Lewandowski preocupa al Barcelona a una semana de la final de la Copa del Rey contra Real Madrid: esto se sabe

Barcelona resistió y sigue liderando

“Eso fue el punto del cambio y para mí es muy importante, también hay que demostrarlo. Demostramos que estamos aquí y que vamos a luchar hasta el final de la temporada y hasta el final de cada partido, no importa lo que dure. Está muy bien, me encanta esta mentalidad. Quizás hay alguna situación en la que no seremos perfectos, pero presionamos bien, hemos estado presionando muy bien contra este equipo, un equipo muy bueno por cierto, y al final hemos conseguido los tres puntos”, celebró el alemán.

“En primer lugar, me siento orgulloso de haber ganado y de haber conseguido los tres puntos. Es muy importante esta victoria, es de suma importancia. Después de recibir tres goles, no ha sido fácil, pero esta es la actitud, esta es la mentalidad y es fantástico de ver. Ha sido duro, pero al final lo intentamos todo para conseguir los tres puntos y lo conseguimos. Ha sido fantástico”, reiteró el técnico azulgrana.

Luego Flick esquivó la polémica de si era o no era falta sobre Dani Olmo en la acción de ese penalti. “No he visto el penalti, así que no le puedo decir. Pero yo creo que al final queda claro, es claro, porque el árbitro y el VAR confirmaron que era penalti. Siempre pienso en positivo y, tras marcar el segundo gol, ha sido un momento muy importante y entonces han cambiado las tornas. Ha estado muy bien, me ha encantado la mentalidad del equipo, me siento muy orgulloso y contento”, argumentó.