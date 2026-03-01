Deportes

Confirman delicada lesión de Lewandowski: Barcelona, en serios problemas para la vuelta con Atlético de Madrid por Copa del Rey

El cuadro de Hansi Flick debe remontar un 4-1 en contra y cuenta con varias bajas.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

1 de marzo de 2026, 11:26 a. m.
Robert Lewandowski se perderá la vuelta contra el Atlético de Madrid por Copa del Rey.
Robert Lewandowski se perderá la vuelta contra el Atlético de Madrid por Copa del Rey. Foto: AFP

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski se perderá el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey de este martes ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou por una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, ha informado el club azulgrana.

Qatar toma decisión que deja en vilo la Finalissima entre Argentina y España: bombardeos en Oriente Medio pasan factura
Lewandowski marca gol
Robert Lewandowski no podrá estar en el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid válido por la Copa del Rey. Foto: AFP

“El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido del sábado ante el Villarreal. Las pruebas realizadas este domingo han diagnosticado una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo”, apuntó la entidad ‘culer’, que confirmó que será baja para el partido del martes contra los rojiblancos.

De esta manera, el atacante polaco supondrá otra ausencia en el choque copero, en el que no estarán los lesionados Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen ni el sancionado Eric Garcia.

Los de Hansi Flick deberán remontar el 4-0 encajado el pasado 12 de febrero en el Riyadh Air Metropolitano en la ida de semifinales, en el que los de Diego Pablo Simeone liquidaron la contienda con los goles de Eric Garcia, en propia puerta, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez en la primera mitad.

Deportes

Qatar toma decisión que deja en vilo la Finalissima entre Argentina y España: bombardeos en Oriente Medio pasan factura

Deportes

Piloto colombo-español David Alonso sufrió impactante accidente en el GP de Tailandia; estuvo inconsciente: “Tuve miedo”

Deportes

Lionel Messi sorprende al mundo al confesar uno de sus mayores arrepentimientos: “Qué boludo”

Deportes

Jorge Luis Pinto le sacó los trapitos al sol a James Rodríguez: duro recado a su carrera

Deportes

Medellín perdió la ‘Batalla’ contra el Bucaramanga: el tumaqueño agravó crisis del rojo paisa; así quedó la tabla de posiciones

Deportes

Neymar ‘provocó’ a rivales como Vinícius: explicó su polémica celebración y defendió a su compatriota

Deportes

Hinchas del América de Cali protagonizaron violenta riña: imágenes del caos en Valledupar

Deportes

Barcelona no tuvo piedad con el Villarreal: Lamine Yamal marcó triplete para confirmar el liderato culé

Vehículos

Cupra festejó con el Barcelona la llegada del nuevo Raval: Lamine Yamal y compañía disfrutaron del nuevo eléctrico

Deportes

Tremendo ‘blooper’ que se marcó en Atlético Madrid vs Barcelona: video del insólito gol de Eric García y Joan García

¿Qué pasó con Frenkie de Jong?

El jugador y capitán del FC Barcelona Frenkie de Jong estará entre cinco y seis semanas de baja debido a una lesión muscular, en el bíceps distal de la pierna derecha, que ha sufrido este jueves en el entrenamiento del primer equipo blaugrana.

Hinchas del América de Cali protagonizaron violenta riña: imágenes del caos en Valledupar
Frenkie de Jong deja un vacío importante en el mediocampo de Países Bajos.
Frenkie de Jong deja un vacío importante en el mediocampo del Barcelona. Foto: ANP via Getty Images

“El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se ha lesionado en el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana. Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas”, anunció el club blaugrana en un comunicado.

De Jong que fue baja frente al Villarreal este sábado, también se perderá unos ocho partidos entre Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones.

Así, el técnico blaugrana, Hansi Flick, pierde para las próximas semanas una pieza clave en su esquema para el centro del campo. El neerlandés había disputado 31 partidos este curso y en el último, ante el Levante, marcó su primer gol de la temporada.

Destapan supuesta corrupción en arbitraje colombiano: a través de exárbitro, anónimo dice que le consignan dinero a un directivo
El FC Barcelona recuperó la punta del torneo.
El FC Barcelona tendrá que remontar un 4-1 al Atlético de Madrid. Foto: Getty Images

El ’21′ del Barça, con 290 partidos con la camiseta azulgrana, se encuentra tan solo a dos partidos de igualar a Phillip Cocu (292) como el neerlandés con más partidos en la historia del Barça. Aunque no se espera que vuelva hasta principios de abril según los mejores pronósticos.

Más de Deportes

Messi vs. Lamine Yamal en la Finalissima.

Qatar toma decisión que deja en vilo la Finalissima entre Argentina y España: bombardeos en Oriente Medio pasan factura

El piloto David Alonso estuvo inconsciente varios minutos tras el accidente.

Piloto colombo-español David Alonso sufrió impactante accidente en el GP de Tailandia; estuvo inconsciente: “Tuve miedo”

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - SEPTEMBER 16: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF enters the pitch for the second half during the MLS match between Inter Miami CF and Seattle Sounders FC at Chase Stadium on September 16, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

Lionel Messi sorprende al mundo al confesar uno de sus mayores arrepentimientos: “Qué boludo”

Jorge Luis Pinto bajó de la nube a James Rodríguez y le mandó recado por cómo ha sido su carrera

Jorge Luis Pinto le sacó los trapitos al sol a James Rodríguez: duro recado a su carrera

El Atlético Bucaramanga derrotó al Medellín en el Atanasio Girardot.

Medellín perdió la ‘Batalla’ contra el Bucaramanga: el tumaqueño agravó crisis del rojo paisa; así quedó la tabla de posiciones

Su fama por el parecido con Vinicius traspasó fronteras. En la foto con Neymar.

Neymar ‘provocó’ a rivales como Vinícius: explicó su polémica celebración y defendió a su compatriota

Riña de hinchas de América de Cali en Valledupar.

Hinchas del América de Cali protagonizaron violenta riña: imágenes del caos en Valledupar

América de Cali y Junior de Barranquilla hicieron la tarea; ganaron de visitantes y brillan en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali y Junior dan golpe de autoridad

Brasil ayudó a Colombia: quedó campeona del Sudamericano Femenino Sub-20 y La Tricolor entra al Mundial de Polonia.

Brasil le dio la mano a Colombia: países clasificados al Mundial en el Sudamericano Femenino Sub-20

Noticias Destacadas