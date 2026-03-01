Confirman delicada lesión de Lewandowski: Barcelona, en serios problemas para la vuelta con Atlético de Madrid por Copa del Rey

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski se perderá el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey de este martes ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou por una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, ha informado el club azulgrana.

Robert Lewandowski no podrá estar en el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid válido por la Copa del Rey. Foto: AFP

“El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido del sábado ante el Villarreal. Las pruebas realizadas este domingo han diagnosticado una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo”, apuntó la entidad ‘culer’, que confirmó que será baja para el partido del martes contra los rojiblancos.

De esta manera, el atacante polaco supondrá otra ausencia en el choque copero, en el que no estarán los lesionados Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen ni el sancionado Eric Garcia.

Los de Hansi Flick deberán remontar el 4-0 encajado el pasado 12 de febrero en el Riyadh Air Metropolitano en la ida de semifinales, en el que los de Diego Pablo Simeone liquidaron la contienda con los goles de Eric Garcia, en propia puerta, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez en la primera mitad.

¿Qué pasó con Frenkie de Jong?

El jugador y capitán del FC Barcelona Frenkie de Jong estará entre cinco y seis semanas de baja debido a una lesión muscular, en el bíceps distal de la pierna derecha, que ha sufrido este jueves en el entrenamiento del primer equipo blaugrana.

Frenkie de Jong deja un vacío importante en el mediocampo del Barcelona. Foto: ANP via Getty Images

“El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se ha lesionado en el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana. Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas”, anunció el club blaugrana en un comunicado.

De Jong que fue baja frente al Villarreal este sábado, también se perderá unos ocho partidos entre Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones.

Así, el técnico blaugrana, Hansi Flick, pierde para las próximas semanas una pieza clave en su esquema para el centro del campo. El neerlandés había disputado 31 partidos este curso y en el último, ante el Levante, marcó su primer gol de la temporada.

El FC Barcelona tendrá que remontar un 4-1 al Atlético de Madrid. Foto: Getty Images

El ’21′ del Barça, con 290 partidos con la camiseta azulgrana, se encuentra tan solo a dos partidos de igualar a Phillip Cocu (292) como el neerlandés con más partidos en la historia del Barça. Aunque no se espera que vuelva hasta principios de abril según los mejores pronósticos.