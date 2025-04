Equidad sorprendió al América en El Campín: hinchas escarlatas se quedaron con las ganas de ver a Juan Fer; ¿por qué no jugó?

'Polilla' no ha conseguido sumar de a tres desde hace cuatro partidos. | Foto: Colprensa

El hombre del conjunto verdiblanco de la capital marcó doblete y sentenció los 90 minutos a favor del conjunto orientado por Juan Alejandro Mahecha, haciendo ver una muy mala cara del cuadro donde Juan Fernando Quintero no fue tenido en cuenta.

Por su parte, el conjunto visitante quedó sembrado en el cuarto renglón de la clasificación con 26 unidades, a la espera de lo que pueda suceder con Independiente Medellín (24), Santa Fe (23), Once Caldas (23) y Deportes Tolima (23), cuadros que aún no han visto acción en esta fecha y que, de conseguir los tres puntos, podrían superarlo y sacudir el tablero.

¿Por qué no jugó Juan Fernando Quintero?

Sobre la no aparición de Juan Fer, el talentoso volante cumplía su segunda fecha de suspensión tras la expulsión que sufrió contra Envigado, razón que no le permitió disputar el partido y que dejó a los hinchas americanos con un sinsabor, pues no contaban con que esa tarjeta roja les impidiera verlo jugar en El Campín.