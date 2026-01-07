En los últimos días, se ha hablado de una supuesta deuda que existe en América de Cali. Al parecer, sus directivos tendrían algunos pagos pendientes a sus jugadores, lo que estaría generando un malestar que se habría trasladado al ambiente tenso en los entrenamientos.

Versiones de prensa entregadas hablaban de “molestia por parte de varios jugadores de América“, a raíz de que ”no ha pagado salarios de diciembre y hay otros a los que les deben desde hace varios meses: convenios, bonos a la firma y cargos de intermediación", señalaba Felipe Sierra.

Figura de América revela la verdad

SEMANA en busca de establecer la verdad de esas y demás versiones acudió a la interna del club, en donde le confirmaron lo que estaba pasando durante la pretemporada para 2026.

“Deben premios hace varios meses”, fue lo que le dijo la fuente de entrada a este medio de comunicación.

Además de eso, aclaró que “Salarialmente están al día. El pago de diciembre está pendiente, pero se hará en los primeros 10 días de enero, como habitualmente pasa”.

En América de Cali desmienten la situación económica de la que se habló. Foto: Getty Images

Posterior a esto, desmintió de raíz que existiera alguna “molestia” como se mencionó. Hasta la fecha en que se le cuestionó (6 de enero) el: “ambiente bien”. “No se hace mala cara, ni nada de eso”

Para terminar sí confesó quien habló con SEMANA que persiste una “deuda de unos 4-5 premios y hace varios meses”.

Seguro que dicho pendiente estará en los libros de América, a cancelarse en cuanto sea posible para quedar completamente al día con un plantel que en el año que recién arranca buscará alcanzar objetivos importantes como las clasificaciones en Copa Sudamericana y Liga BetPlay.

Goleador que se debate entre América y Deportivo Cali dejó claro su deseo: “Es todo”

Agitado mercado en América

Para la directiva de América de Cali, uno de los propósitos de 2026 fue consolidar una nómina competitiva con jugadores valiosos que le dieran la posibilidad de pelear por títulos locales e internacionales.

Depurar lo que había, para traer otros de mejor rendimiento, fue lo que se trazaron y de a poco han ido consiguiendo. En las últimas horas dieron a conocer varios anuncios entre los que estuvieron fichajes y salidas.

Darwin Machís es uno de los nombres de mayor peso en las contrataciones de América de Cali. Foto: Pantallazo Youtube

Jean Fernandes (portero), Darwin Machís (volante), Carlos Sierra (volante) son algunas de las nuevas caras del rojo escarlata. Además, el conjunto del Valle del Cauca se hizo con el 100% de Jan Lucumí, quien dio gratas impresiones en 2025.

En cuanto a las bajas de la plantilla, a varias que ya se habían conocido semanas atrás se sumaron las de Franco Leys, Kener González, Manuel Caicedo y Andrés Felipe Roa.

Goleador argentino rechazó al América de Cali por llegar a otro campeón del FPC: “La oferta era buena”

Jean Pestaña también salió de los americanos por la vía de la transferencia con rumbo al Junior de Barranquilla. Dicho apetecido defensor central también pudo ir a Atlético Nacional, pero se inclinó por los actuales campeones que jugará Copa Libertadores.

De esta manera, y de a poco, se va viendo con claridad cómo queda conformado el plantel para 2026. No se descarta que una salida más se dé, la cual sería sensible, pero traería un beneficio económico favorable a las arcas rojas.