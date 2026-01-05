Deportes

Goleador argentino rechazó al América de Cali por llegar a otro campeón del FPC: “La oferta era buena”

Ya tiene paso por Colombia, y aunque reconoció que América le hizo un buen ofrecimiento, su lealtad lo llevó a elegir otra ciudad cafetera.

Redacción Deportes
6 de enero de 2026, 3:06 a. m.
América de Cali no pudo tener a un goleador argentino: el jugador prefirió la oferta de otro equipo en Colombia.
América de Cali no pudo tener a un goleador argentino: el jugador prefirió la oferta de otro equipo en Colombia. Foto: Jorge Orozco - Colprensa

Atlético Bucaramanga hizo oficial la continuidad de Luciano Pons en el equipo para 2026. Fue por medio de un video viral, este 5 de enero, donde el leopardo le comunicó a sus hinchas que el goleador argentino continuaba en la ciudad bonita.

Ahora bien, gracias a su rendimiento en 2025, a Luciano Pons le llegaron ofertas de otros equipos colombianos para tenerlo en sus filas. Uno de ellos es América de Cali, pero el argentino rechazó a la mecha y le dio prioridad a Atlético Bucaramanga.

“La oferta de América era muy buena, pero le di la prioridad al Bucaramanga” - Luciano Pons

Pons habló con El Vbar de Caracol Radio y allí dio todos los detalles al respecto: “Sabíamos que teníamos esa propuesta (de América). Fui muy agradecido a ellos y a los equipos que me han contactado, les agradecí, pero en mi cabeza estuvo la idea de jugar en Bucaramanga. Les daba la prioridad porque cuando estuve en U de Chile, hubo equipos que me contactaron, pero no se la querían jugar y Bucaramanga me llamó, fue de los primeros que insistió y me dio la mano para volver al fútbol de Colombia y demostrar mi juego”.

Tras agradecer a Bucaramanga por jugársela por él, habló de las otras ofertas que tuvo: “Sí, tuve varias propuestas, de Cali tuve dos, también hubo de Bogotá, tuve varias, pero es mejor no nombrarlas, porque muchos pensarán distinto. Yo quiero tener mi cabeza tranquila en que tomé la mejor decisión y meterle con toda”.

Luciano Pons: no va al América pero lo enfrentará en Sudamericana 2026

Y ahora el destino pondrá a Luciano Pons en un partido clave contra América de Cali. Será el 5 de marzo de este 2026, a juego único en el Pascual Guerrero, donde Bucaramanga visitará a La Mecha por la fase previa de la Copa Sudamericana. Quien gane, entrará a fase de grupos.

Pons es figura en Bucaramanga, e integró el plantel que peleó en Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Por tanto, la experiencia internacional de lo hecho, hace tan solo unos meses, genera ilusión en la hinchada.

“Nos vamos a poner como objetivo poder clasificar a los ocho cuando antes, tratar de ganar ese partido contra América para poder meternos en Sudamericana, que sería uno de los objetivos de este año. Después tratar de hacer una buena copa internacional”, dijo Luciano Pons, al respecto, en el diálogo con el mismo medio referenciado.

