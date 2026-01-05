Goleador argentino rechazó al América de Cali por llegar a otro campeón del FPC: “La oferta era buena”

Atlético Bucaramanga hizo oficial la continuidad de Luciano Pons en el equipo para 2026. Fue por medio de un video viral, este 5 de enero, donde el leopardo le comunicó a sus hinchas que el goleador argentino continuaba en la ciudad bonita.

Cada gol fue un abrazo con la hinchada... 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬, 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥🫶🏻🧉#MiHerenciaMiPasión🫀

Ahora bien, gracias a su rendimiento en 2025, a Luciano Pons le llegaron ofertas de otros equipos colombianos para tenerlo en sus filas. Uno de ellos es América de Cali, pero el argentino rechazó a la mecha y le dio prioridad a Atlético Bucaramanga.

“La oferta de América era muy buena, pero le di la prioridad al Bucaramanga” - Luciano Pons

Pons habló con El Vbar de Caracol Radio y allí dio todos los detalles al respecto: “Sabíamos que teníamos esa propuesta (de América). Fui muy agradecido a ellos y a los equipos que me han contactado, les agradecí, pero en mi cabeza estuvo la idea de jugar en Bucaramanga. Les daba la prioridad porque cuando estuve en U de Chile, hubo equipos que me contactaron, pero no se la querían jugar y Bucaramanga me llamó, fue de los primeros que insistió y me dio la mano para volver al fútbol de Colombia y demostrar mi juego”.

Tras agradecer a Bucaramanga por jugársela por él, habló de las otras ofertas que tuvo: “Sí, tuve varias propuestas, de Cali tuve dos, también hubo de Bogotá, tuve varias, pero es mejor no nombrarlas, porque muchos pensarán distinto. Yo quiero tener mi cabeza tranquila en que tomé la mejor decisión y meterle con toda”.

🚨🐆"La oferta del América era muy buena, pero le di la prioridad al Bucaramanga": Luciano Pons, delantero del equipo 'leopardo', en #ElVbarCaracol



📻🔥Sintonice la entrevista EN VIVO, aquí: https://t.co/Wpc3c1fEwg pic.twitter.com/bZ7RE2cDus — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 5, 2026

Luciano Pons: no va al América pero lo enfrentará en Sudamericana 2026

Y ahora el destino pondrá a Luciano Pons en un partido clave contra América de Cali. Será el 5 de marzo de este 2026, a juego único en el Pascual Guerrero, donde Bucaramanga visitará a La Mecha por la fase previa de la Copa Sudamericana. Quien gane, entrará a fase de grupos.

Pons es figura en Bucaramanga, e integró el plantel que peleó en Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Por tanto, la experiencia internacional de lo hecho, hace tan solo unos meses, genera ilusión en la hinchada.

“Nos vamos a poner como objetivo poder clasificar a los ocho cuando antes, tratar de ganar ese partido contra América para poder meternos en Sudamericana, que sería uno de los objetivos de este año. Después tratar de hacer una buena copa internacional”, dijo Luciano Pons, al respecto, en el diálogo con el mismo medio referenciado.