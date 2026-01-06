Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez es de Junior de Barranquilla, pero su situación podría cambiar durante el actual mercado de pases del fútbol profesional colombiano.

El goleador, con el cuadro campeón del balompié nacional, ha sonado en los últimos días para salir de la escuadra rojiblanca, con rumbo a otros dos clubes tradicionales del país.

Quien se adelantó por su contratación fue Deportivo Cali. Para el proyecto de Alberto Gamero, el suplente de Junior era el jugador ideal en la intención de completar una nómina que viene armando con algunos jugadores de renombre desde el exterior como Pedro Gallese y Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso.

Si bien se dijo hace días que el trato ya estaba casi listo, algunas diferencias terminaron por aparecer y mermaron la euforia de la llegada del Titi a los verdiblancos.

Adicionalmente, el fin de semana pasado se llegó a aseverar que el destino de Rodríguez sí estaba en el Valle del Cauca, pero no en Deportivo Cali, sino en el América, con el cual habría logrado un trato para ser nuevo jugador de los escarlatas en 2026.

Este cruce de versiones provocó que, en las últimas horas, al directamente implicado se le consultara sobre su futuro deportivo. A la salida de una reunión en la sede administrativa de Junior, el jugador fue abordado por medios de Barranquilla para conocer su decisión final.

Ante los interrogantes de un periodista, Steven Rodríguez no se dejó amedrentar y regateó de buena forma las preguntas. En ninguna respuesta dejó saber si seguía en Junior o, por el contrario, iría al América o Deportivo Cali.

¿Cómo te quiere la gente?

Gracias a Dios. Ha sido por los goles y partidos.

¿Por qué dicen en Cali que te quieres ir?

¿Será?

¿Quieres abandonar el equipo campeón?

No… Lo único que quiero es jugar. Es todo

Junior se queda con piezas de América

Pasos de Junior al América, o viceversa, no es algo que no se haya producido durante el último tiempo. En el presente mercado de pases, ya son dos los jugadores confirmados que pasan de Junior al América. De darse lo de Titi, este sería el tercero.

Citando la información que maneja Vbar Caracol, estos han asegurado hasta la tarde del 5 de enero que “Steven ‘Titi’ Rodríguez irá al escarlata a préstamo por un año”.

Aunque pareciera un negocio inminente por dicho jugador, desde la otra orilla se dice que Deportivo Cali elevó la propuesta inicial para quedarse con Rodríguez, lo que pondría a pensar a Junior con la salida del suplente de oro que tienen.

No obstante, la traba que hay para que todo lo del delantero se dé está ligada a que los barranquilleros no darán luz verde a ningún negocio por Titi si no tienen el reemplazo para este.

A pocas semanas del inicio de la Liga BetPlay, aún hay margen para que las negociaciones continúen. Se espera que en los próximos días se defina si el jugador se mantiene o va hacia otro club del FPC.