Independiente Santa Fe suma otra figura de renombre: llega directo desde América de Cali

Las negociaciones se destrabaron y está todo listo para que se sume a la lista de refuerzos para la Copa Libertadores.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

5 de enero de 2026, 4:56 p. m.
Independiente Santa Fe suma su quinto fichaje para la temporada de 2026.
Independiente Santa Fe suma su quinto fichaje para la temporada de 2026. Foto: Colprensa

La lista de fichajes en Independiente Santa Fe está creciendo sin freno. Aunque el conjunto cardenal tardó en confirmarlos, poco a poco han ido sumando caras nuevas al proceso de Pablo Repetto.

En la zona defensiva se sumó Helibelton Palacios, en la línea de volantes llegó Kilian Toscano y en ataque contrataron dos extranjeros: el uruguayo Franco Fagúndez y el argentino Nahuel Bustos.

Pero la lista no se queda ahí. Después de varias semanas negociando, Yerson Candelo está listo para ser contratado como nuevo jugador de Santa Fe.

El lateral-volante por derecha está pendiente de rescindir su contrato con América de Cali para viajar a Bogotá y sumarse los trabajos de pretemporada.

Cabe recordar que Santa Fe tiene el compromiso de la Superliga programado para el próximo 15 de enero, lo que hace necesario que los fichajes lleguen lo antes posible.

Yerson Candelo quería llegar

Las negociaciones con Candelo se habían enfriado hasta una entrevista en la que manifestó su deseo de jugar en Independiente Santa Fe y explorar nuevos horizontes en el fútbol colombiano.

Ese día confirmó que no quería seguir en América y que estaba escuchando ofertas para abandonar la disciplina del elenco vallecaucano.

“Lo más probable es que tenga otro color para el año entrante, estamos en proceso de finalizar el contrato con América, quedan restando seis meses. Estamos organizando ese tema”, declaró en Caracol Radio.

Yerson aseguró que la posibilidad de llegar a Santa Fe estaba planteada hace un buen tiempo. “Sí, hace seis meses hablamos, había una fuerte posibilidad de ir. Por un tema de una cirugía que tenía y por pedido del técnico de turno del América, no se dio la salida, pero ahora continuó el interés. Estoy mirando opciones, estoy enfocado en finalizar el vínculo con América y tomar la mejor decisión”, agregó.

La posibilidad de jugar Copa Libertadores y competir al lado de otros futbolistas de renombre lo convenció.

Yo creo que Santa Fe es un club grande, muy importante en nuestro fútbol, ha venido haciendo las cosas bien y va a disputar torneo internacional y para cualquier jugador es atractivo poder estar ahí. Primero por el grupo que tiene, tiene un grupo muy sano y unido, tengo amigos ahí, y eso es fundamental para competir bien y conseguir objetivos”, explicó.

Otro jugador de renombre y experiencia

A sus 33 años, es otra cuota de experiencia para un plantel que ya cuenta con nombres como Hugo Rodallega, Daniel Torres, Andrés Mosquera Marmolejo, Emanuel Olivera y Omar Fernández Frasica.

Hugo Rodallega junto al plantel campeón de Independiente Santa Fe en 2025-l.
Hugo Rodallega junto al plantel campeón de Independiente Santa Fe en 2025-l. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Helibelton Palacios, por su parte, se sumó como refuerzo para la zona derecha tras finalizar su contrato con Millonarios.

Yerson Candelo convenció a la dirigencia de Santa Fe por su capacidad de jugar en varias posiciones, la experiencia que tiene en el fútbol colombiano y el deseo de sumarse al proyecto.

