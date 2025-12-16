Suscribirse

Deportes

Santa Fe y América empezaron la barrida: lista confirmada de bajas para 2026

Pablo Repetto y David González tomaron decisiones radicales sobre la reconstrucción de la plantilla para el próximo año.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 3:02 p. m.
Independiente Santa Fe y América de Cali confirmaron sus primeras salidas.
Independiente Santa Fe y América de Cali confirmaron sus primeras salidas | Foto: Colprensa

Independiente Santa Fe y América de Cali iniciaron los trabajos de reconstrucción en su plantilla de jugadores para el próximo año.

El cuadro cardenal dejó ir a varios miembros del equipo campeón en el primer semestre, mientras que América está cumpliendo con las órdenes de David González.

La idea es depurar la nómina de los futbolistas que no entran en los planes del cuerpo técnico y luego buscar fichajes en posiciones específicas.

Contexto: Cae delicada denuncia contra América de Cali en plena Navidad: “Recibí llamadas del plantel”

Las bajas de Santa Fe para 2026

Aunque en las cuentas oficiales todavía no hay nada confirmado, el conjunto cardenal ya tiene una numerosa lista de salidas para disputar la Copa Libetadores 2026.

La baja más sensible es la de Harold Santiago Mosquera, quien buscará nuevos horizontes después de pedir altas cifras de dinero para su renovación. América aparece como su destino más probable, aunque tendría ofertas desde el exterior.

Después de la eliminación en los cuadrangulares, Santa Fe rescindió el contrato de Yairo Moreno y lo dejó libre para que elija su próximo destino.

Contexto: Santa Fe busca cerrar a futbolista de jerarquía para la Copa Libertadores: tiene 36 años y es multicampeón

Las otras salidas confirmadas son las de Edwar López y Angelo Rodríguez, quienes no lograron cumplir con las expectativas pese a ser parte del equipo que logró la décima estrella el pasado 29 de junio.

Otro de los contratos que se acerca a su final es el de Daniel Torres, sin embargo, las negociaciones están en marcha para que renueve un año más.

En ese orden de ideas, estas son las salidas confirmadas en Santa Fe:

  • Harold Santiago Mosquera
  • Yairo Moreno
  • Edwar López
  • Angelo Rodríguez
Bogotá. Noviembre 13 de 2025. Independiente Santa Fe enfrenta a Alianza Valledupar FC, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 20, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Harold Santiago Mosquera, baja sensible de Santa Fe para el próximo año. | Foto: Cristian Bayona

Salidas confirmadas en América de Cali

Si Pablo Repetto está pasando la escoba en Santa Fe, no es diferente lo de David González en el América de Cali. El conjunto escarlata ya hizo oficial el adiós de tres jugadores, pero habría varios más.

El delantero peruano Luis Ramos se devolvió para su país y es nuevo fichaje de Alianza Lima: “Un nuevo capítulo comienza. Luis Ramos ya es Blanquiazul. Trabajo y corazón para lo que viene”.

América también anunció la finalización del contrato del arquero Joel Graterol y el volante Sebastián Navarro.

En los próximos días se podrían sumar otros nombres como el de Santiago Silva, Yerson Candelo, Kener González y Manuel Caicedo.

De momento, la lista solo tiene tres nombres confirmados:

  • Luis Ramos
  • Joel Graterol
  • Sebastián Navarro

Los fichajes que suenan

En materia de refuerzos, América de Cali se ha movido mucho más que Santa Fe. El cuadro cardenal tiene negociaciones en marcha de acuerdo a lo dicho por su presidente, pero ninguna de ellas ha salido a la luz.

América de Cali, por su parte, ha sido relacionado con dos jugadores que ya estarían listos para unirse al proyecto: Harold Santiago Mosquera y el venezolano Darwin Machís.

Sumado a eso, en la prensa vallecaucana aseguran que hay interés por Aldair Quintana y Luciano Pons, ambos jugadores del Atlético Bucaramanga.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Precio y cómo comprar la nueva camiseta de Chapecoense: homenaje para Atlético Nacional

2. ¿Qué significa que el volcán Puracé se encuentre en alerta naranja? Lo que debe saber

3. “Baja, cochina y rastrera”: Gobierno Petro arremete contra senadores tras nueva derrota en el Congreso

4. Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

5. Miles de afectados por inundaciones en Estados Unidos: alertan las autoridades sobre efectos del clima

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Independiente Santa FeAmérica de CaliLiga BetplayFichajes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.