Santa Fe y América empezaron la barrida: lista confirmada de bajas para 2026

Independiente Santa Fe y América de Cali iniciaron los trabajos de reconstrucción en su plantilla de jugadores para el próximo año.

El cuadro cardenal dejó ir a varios miembros del equipo campeón en el primer semestre, mientras que América está cumpliendo con las órdenes de David González.

La idea es depurar la nómina de los futbolistas que no entran en los planes del cuerpo técnico y luego buscar fichajes en posiciones específicas.

Las bajas de Santa Fe para 2026

Aunque en las cuentas oficiales todavía no hay nada confirmado, el conjunto cardenal ya tiene una numerosa lista de salidas para disputar la Copa Libetadores 2026.

La baja más sensible es la de Harold Santiago Mosquera, quien buscará nuevos horizontes después de pedir altas cifras de dinero para su renovación. América aparece como su destino más probable, aunque tendría ofertas desde el exterior.

Después de la eliminación en los cuadrangulares, Santa Fe rescindió el contrato de Yairo Moreno y lo dejó libre para que elija su próximo destino.

Las otras salidas confirmadas son las de Edwar López y Angelo Rodríguez, quienes no lograron cumplir con las expectativas pese a ser parte del equipo que logró la décima estrella el pasado 29 de junio.

Otro de los contratos que se acerca a su final es el de Daniel Torres, sin embargo, las negociaciones están en marcha para que renueve un año más.

En ese orden de ideas, estas son las salidas confirmadas en Santa Fe:

Harold Santiago Mosquera

Yairo Moreno

Edwar López

Angelo Rodríguez

Harold Santiago Mosquera, baja sensible de Santa Fe para el próximo año. | Foto: Cristian Bayona

Salidas confirmadas en América de Cali

Si Pablo Repetto está pasando la escoba en Santa Fe, no es diferente lo de David González en el América de Cali. El conjunto escarlata ya hizo oficial el adiós de tres jugadores, pero habría varios más.

El delantero peruano Luis Ramos se devolvió para su país y es nuevo fichaje de Alianza Lima: “Un nuevo capítulo comienza. Luis Ramos ya es Blanquiazul. Trabajo y corazón para lo que viene”.

América también anunció la finalización del contrato del arquero Joel Graterol y el volante Sebastián Navarro.

En los próximos días se podrían sumar otros nombres como el de Santiago Silva, Yerson Candelo, Kener González y Manuel Caicedo.

De momento, la lista solo tiene tres nombres confirmados:

Luis Ramos

Joel Graterol

Sebastián Navarro

🇦🇹 Joel Graterol se despide de América tras 126 partidos y un título en el que fue protagonista. Gracias por cada atajada y por tu compromiso defendiendo estos colores. ¡Éxitos, campeón! ❤️ pic.twitter.com/FeTWL8SAwI — América de Cali (@AmericadeCali) December 15, 2025

Los fichajes que suenan

En materia de refuerzos, América de Cali se ha movido mucho más que Santa Fe. El cuadro cardenal tiene negociaciones en marcha de acuerdo a lo dicho por su presidente, pero ninguna de ellas ha salido a la luz.

América de Cali, por su parte, ha sido relacionado con dos jugadores que ya estarían listos para unirse al proyecto: Harold Santiago Mosquera y el venezolano Darwin Machís.