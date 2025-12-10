Suscribirse

Veterano firmó su salida de Santa Fe: rescindió contrato y se va por la puerta de atrás

Aunque le quedaban unos meses más en el conjunto cardenal, prefirió buscar minutos en otros horizontes.

Sebastián Clavijo García

10 de diciembre de 2025, 11:45 a. m.
Bogotá. Diciembre 03 de 2025. Fortaleza CEIF enfrenta a Independiente Santa Fe, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 5 de los cuadrangulares finales, en el Estadio Metropolitano de Techo. (Colprensa - Catalina Olaya).
Independiente Santa Fe piensa en el 2026 | Foto: Catalina Olaya

Comenzó la barrida en Independiente Santa Fe. Además de Harold Santiago Mosquera, la lista de bajas añadió a Ángelo Rodríguez y Yairo Moreno.

Un día después de la presentación oficial de Pablo Repetto ante el plantel de jugadores, se empezaron a conocer noticias sobre la conformación de la nómina para el 2026.

Contexto: Sin cuadrangulares: Dimayor anunció cambios y el nuevo formato de la Liga BetPlay 2026

Ángelo no fue renovado para el próximo año, mientras que Yairo Moreno rescindió el contrato que tenía vigencia hasta el próximo mes de junio.

El volante antioqueño llegó como refuerzo para este semestre, aprobado por Jorge Bava, sin embargo, su rendimiento no colmó las expectativas.

De hecho, recibió críticas por parte de la hinchada y le costó engranar en el esquema ofensivo del vigente campeón.

Adiós a Yairo Moreno

Santa Fe fichó a Yairo Moreno con la esperanza que saliera parecido a la apuesta por Hugo Rodallega, Elvis Perlaza o Daniel Torres.

No obstante, todo salió al revés. El volante de 30 años alcanzó a recuperar una parte de su rendimiento físico, pero no logró entrar en la rotación del equipo principal.

Con el cuadro capitalino disputó 13 partidos en total y marcó un gol en los octavos de final de la Copa BetPlay contra Alianza FC, justo antes de que Jorge Bava terminara saliendo hacia Cerro Porteño de Paraguay.

Bajo las órdenes de Francisco López tuvo oportunidad como suplente y apenas dejó unos destellos de calidad sobre el césped del Estadio El Campín.

Yairo Moreno queda como agente libre tras la rescisión de su contrato en Santa Fe y espera por ofertas para continuar su carrera profesional en el fútbol colombiano.

Contexto: Millonarios va por su tercer fichaje tras Darwin Quintero y Mateo García: Avanza el negocio con Leones FC

Inició la ‘era Repetto’

A raíz de esa salida, Independiente Santa Fe tendrá que buscar un volante ofensivo en el mercado de fichajes.

De acuerdo con las palabras del nuevo DT, todos los refuerzos serán discutidos internamente y contarán con su aprobación.

Pablo Repetto, nuevo técnico de Independiente Santa Fe
Pablo Repetto, nuevo técnico de Independiente Santa Fe. | Foto: Prensa Santa Fe

El principal objetivo de Santa Fe es la Copa Libertadores, aunque no pretende descuidar los objetivos en el torneo local que contará con un formato diferente sin cuadrangulares ni fecha de clásicos.

“Sé lo que es el club, y la grandeza de Santa Fe, la Libertadores es una motivación extra. Queremos que el equipo sea protagonista, que juegue en campo rival”, declaró Repetto en su primer día como entrenador cardenal.

La idea es recuperar las buenas bases del proceso de Bava y darle un toque uruguayo que coincide con la idiosincrasia del santafereño.

“Sé lo que es el club, y la grandeza de Santa Fe, la Libertadores es una motivación extra. Queremos que el equipo sea protagonista, que juegue en campo rival”, completó.

