Independiente Santa Fe fue el primer equipo de los ocho clasificados a cuadrangulares que salió eliminado de las finales de Liga BetPlay 2025-II.

Su participación en la fase más decisiva del Torneo Finalización no estuvo cerca de lo logrado en la primera parte del año, donde pudo ser campeón de manera casi épica.

Dicha salida prematura de circulación, ya hizo que se pensara en el 2026, donde el reto más importante que tendrá la institución roja será la Copa Libertadores.

Independiente Santa Fe tras firmar su eliminación de Liga BetPlay 2025-II | Foto: Colprensa

Su clasificación directa a la fase de grupos es algo motivante, pero deberá prepararse de la manera correcta para no hacer un papelón y poder acceder a octavos de final.

Una de las exigencias que siempre se tiene para los clubes que vayan a torneo internacional, es reforzar las nóminas a la altura del torneo. Si bien el poder adquisitivo de los brasileños y argentinos es más alto, con buenos jugadores pelearles es posible.

Hoy día el cuadro bogotano tiene algunos nombres; Hugo Rodallega, Andrés Mosquera Marmolejo, Daniel Torres, pero le falta bastante para ser un equipo que pueda aspirar a algo más en el torneo Conmebol.

Un primer movimiento que hizo la hinchada para engrosar al equipo fue traer un entrenador de categoría como es el uruguayo, Pablo Repetto.

Este ya había estado en Colombia con Atlético Nacional, donde no logró éxitos. Sin embargo, su palmarés es extenso con trofeos ganados en su país natal y Ecuador.

Palabras que ‘queman’ a hinchas

Sin ser presentado de manera oficial el nuevo timonel de Santa Fe, este ya hace gira de medios. En las últimas horas dialogó con Carlos Antonio Vélez, a quien le contó a lo que aspira en el cuadro rojo.

Sobre su decisión de regresar a suelo cafetero, este apuntó: “Tuve opciones del fútbol colombiano y del exterior, algunas firmes y otras que fueron solo acercamientos”.

🪐⚽”Hoy, será la presentación oficial, ya está todo acordado (con Santa Fe). Se dio esto, que me seduce mucho por lo que es Santa Fe, estoy muy contento de tomar este reto en mi carrera. Algunos refuerzos van a llegar sobre todo cuando juegas Libertadores, necesitas un plantel… pic.twitter.com/ErMN4h5W4x — Win Sports (@WinSportsTV) December 2, 2025

Al parecer, el cuadro que le llamó la atención de Colombia fue el capitalino, por encima de otros: “Me sedujo mucho por lo que es Santa Fe”.

Y, justamente, aceptó que fue el torneo internacional el que le convenció del todo: “Jugar Copa Libertadores seduce a cualquier entrenador”.

Si bien esas palabras que dio el charrúa daban aliento a los hinchas, hubo unas que ‘quemaron’ al ser escuchadas debido a que se repetirían patrones que ya han sucedido años atrás en Santa Fe.

“No se va a cambiar mucho el plantel, hay una base”, es lo que dijo Repetto, y que no cae bien entre la afición. Una vez más la inversión no será algo a tener en cuenta por la presidencia en cabeza de Eduardo Méndez.

“Hay que evaluar jugadores colombianos y luego miraremos los cupos de extranjeros”, zanjó dando a entender que grandes refuerzos no habrá para 2026.

Pablo Repetto será el nuevo entrenador de Independiente Santa Fe | Foto: Getty Images

Al parecer, este tiene “una idea, pero no todo está definido”, pero en ella se van a priorizar los jugadores del plano local, ante de los nombres rimbombantes.