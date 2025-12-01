Jorge Bava repite la historia: no le bastó con Santa Fe y ahora hizo lo mismo en Cerro Porteño

Jorge Bava tiene estirpe de ganador. Al estratega uruguayo no le bastó con el título de Santa Fe y este domingo se coronó campeón del fútbol paraguayo tras la victoria de Cerro Porteño sobre Atlético Tembetary (0-2).

De esta manera, Bava suma su segundo título en menos de seis meses y se consolida como una de las grandes figuras de la dirección técnica en Sudamérica.

Es cierto que llegó cuando Cerro ya era candidato a pelear por el torneo clausura; sin embargo, su influencia dentro del camerino fue fundamental.

Aunque le llovieron críticas por no tener un juego vistoso y arrollador frente a los rivales, Bava demostró que tiene mística de campeón, como ya le había sucedido en Santa Fe o en el Liverpool de Uruguay.

Con solo 44 años, el técnico uruguayo ha sido campeón en siete ocasiones y en tres países distintos del continente.

Jorge Bava, campeón en Paraguay

Jorge Bava llegó a Cerro Porteño en septiembre de este año, luego de renunciar al contrato que tenía firmado con Independiente Santa Fe.

En cuestión de meses dio resultados y repitió la historia que ya había escrito en el primer semestre como campeón de la Liga BetPlay.

La prensa guaraní lo llenó de elogios por su impacto directo en la historia del Ciclón, que ahora está oficialmente clasificado a la Copa Libertadores del próximo año.

El año podría terminar con otro título para Jorge Bava, si logra vencer a General Caballero en la final de la Supercopa de Paraguay.

“Lograr este título es de las obligaciones que teníamos. Ahora hay que festejar mesuradamente, para afrontar un partido muy difícil contra un rival muy difícil”, expresó el DT.

Bava no se cansa de ganar y apunta a los retos que vienen en camino. “El fútbol es muy efímero, las victorias hay que disfrutarlas porque no es fácil y nunca sabes cuándo vas a volver a ganar. Grandes profesionales a veces se abstraen de estos logros. El martes ya tenemos que estar listos para el nuevo reto que nos dio este título”, completó.

Jorge Bava acaricia la gloria en Paraguay. | Foto: @CCP1912oficial

Santa Fe cayó eliminado

Mientras Jorge Bava disfruta de otro logro para su carrera, la situación en Independiente Santa Fe se tornó de oscuridad tras la eliminación prematura en los cuadrangulares semifinales.

El cuadro cardenal perdió contra Deportes Tolima en Ibagué y ya no tiene opciones matemáticas.