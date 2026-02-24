Deportes

Hace frío lejos de Santa Fe: dura sentencia contra Jorge Bava y Harold Mosquera en Paraguay

El año empezó de la peor manera posible para Cerro Porteño, que acaba de anunciar a Blas Reguera como su nuevo presidente.

Jorge Bava y Harold Mosquera, objetos de crítica en Cerro Porteño
Jorge Bava y Harold Mosquera, objetos de crítica en Cerro Porteño Foto: @CCP1912oficial

Seis meses después de haber finalizado su contrato con Santa Fe por una oferta del exterior, Jorge Bava está cerca de ser destituido como técnico de Cerro Porteño.

El técnico uruguayo fue campeón en el pasado mes de diciembre, pero las cosas se torcieron tras el nombramiento de Blas Reguera como nuevo presidente del ciclón.

Santa Fe vive una pesadilla: anunció cinco bajas para el partido contra Atlético Nacional

La gestión de Bava no termina de convencer a los nuevos directivos, que están discutiendo su continuidad camino al debut en la Copa Libertadores 2026.

De acuerdo a El Nacional, “la continuidad de Jorge Bava en la dirección técnica de Cerro Porteño está en duda. La derrota ante Olimpia pegó fuerte y la dirigencia azulgrana evalúa desvincular al entrenador uruguayo”.

En la prensa paraguaya aseguran que la decisión depende del partido de este miércoles contra Sportivo Ameliano. En caso de perder (e incluso empatar), separarían caminos con el técnico que consiguió la décima estrella de Santa Fe a mediados del año pasado.

Jorge Bava estuvo reunido con los directivos el lunes y, aunque mantuvo su cargo, está con el agua al cuello por el mal arranque de campeonato. Cerro Porteño marcha en el octavo lugar de la tabla con 8 puntos de 18 posibles.

El clásico contra Olimpia se tomaba como un punto de inflexión para el proyecto; sin embargo, cayeron en condición de visitante por la mínima diferencia (1-0).

Cerro es uno de los equipos más populares de Paraguay y de ahí que la exigencia sea máxima.

Wilmar Roldán se tuvo que aguantar furia de Hugo Rodallega: contó cantada de tabla al juez

A Jorge Bava le preguntaron sobre la falta de resultados y su respuesta no dio luces de una posible renuncia. “Yo estoy tranquilo; o sea, preocupado en el sentido y ocupado, mejor dicho, en ganar, en salir de esta situación adversa de los últimos partidos. El título ya fue, ya quedó atrás; vamos por el siguiente y el siguiente todavía está latente”, declaró.

Nadie me ha regalado nada, nunca se me hicieron fáciles las cosas y muchas veces pasé por situaciones adversas: más cortas, más largas, más regulares, mejores, peores. Y bueno, por suerte la calma, el trabajo, la dedicación y tener los pies sobre la tierra me han hecho terminar varias veces de muy buena manera, que es lo que todos queremos”, expresó.

Bogotá. Junio 12 de 2025. Independientemente Santa Fe enfrenta a Atlético Nacional, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 4 de los cuadrangulares finales, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona). En la foto: Jorge Bava.
Jorge Bava fue campeón con Santa Fe en el primer semestre de 2025 Foto: Cristian Bayona

Harold Santiago Mosquera no se salva

Jorge Bava es el centro de las críticas por parte de la prensa paraguaya; sin embargo, Harold Santiago Mosquera tampoco ha llegado a convencer.

El colombiano entró como revulsivo para el segundo tiempo y su nivel fue cuestionado en la televisión de Paraguay. “Puso a Mosquera que tiene varios kilos de más; ya no es ningún misterio, se lo ve en la cancha, no se puede mover”, dijo el periodista Jota Bernabé.

Harold Santiago tenía un acuerdo listo con el América de Cali, pero descartó la oferta para irse a Cerro Porteño donde ahora es habitual suplente.

