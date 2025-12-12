Jorge Bava le sacó los ‘trapitos’ a Eduardo Méndez: hizo confesión que duele en Santa Fe

Independiente Santa Fe aún no supera la partida de Jorge Bava, quien fuera parte fundamental para conseguir la décima estrella el pasado 29 de junio en el Estadio Atanasio Girardot.

El estratega uruguayo se fue en pleno segundo semestre por una oferta millonaria desde Cerro Porteño, equipo con el que ya salió campeón en Paraguay.

Muchos culparon a Bava de haberse dejado calentar el oído, sin embargo, el entrenador tiene otra versión al respecto de lo que sucedió en el mes de septiembre.

Según él, informó a Santa Fe sobre el interés de Cerro Porteño y se quedó esperando por una contraoferta del presidente Eduardo Méndez que nunca llegó.

Jorge Bava fue campeón con Santa Fe en el primer semestre. | Foto: Cristian Bayona

Las revelaciones de Jorge Bava

“Nunca hubo tal oferta en realidad, si habían conversaciones, estábamos viendo a futuro para el año siguiente. Cuando vino esta posibilidad de Cerro Porteño el club sacó un comunicado que fue claro y tajante, antes de que yo pudiera comunicárselo al presidente”, declaró en el Vbar Caracol.

El contrato de Jorge Bava terminaba en diciembre de este año, lo que hizo más difícil que pudiera quedarse sin una intención clara de renovar para el 2026.

"Después no hubo una oferta o una invitación para quedarme“, confesó.

La decisión de irse se tomó en Medellín, justo después del partido de ida por los cuartos de final de la Copa BetPlay.

“Tenía la incertidumbre para el 2026, la oferta de Cerro abarcaba lo que restaba del 2025 más 2026. Fue muy claro ese comunicado que fue oficial. Marcó que mi renovación iba a estar sujeta al año 2025″, expresó Bava.

Fue ahí cuando optó por irse cortando el proyecto de raíz. “El día siguiente tuvimos una conversación, en ningún momento me llegó al oferta, estuve esperando todo ese día en Medellín y hubo un momento que tuve que tomar una decisión”, agregó.

Independiente Santa Fe tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Betplay | Foto: Colprensa

Confirmó lo de Atlético Nacional

Tras la salida de Bava, el presidente Méndez decidió nombrar a Francisco López como su reemplazo de manera interina y así se mantuvo hasta el final del campeonato.

Hace unos días fue presentado oficialmente otro uruguayo, Pablo Repetto, quien será el encargado de reencausar las cosas en el cuadro cardenal.

Repetto ya tuvo experiencia en Atlético Nacional, equipo que incluso buscó a Jorge Bava antes que se fuera a Cerro Porteño.

“Posterior, sí. No oficial, sí allegados, pero estábamos en pleno contrato con Santa Fe. No fue nunca algo concreto del club. Haber cambiado de club en Colombia no me parecía muy ético o acertado en plena competencia”, dijo el DT.