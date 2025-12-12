Suscribirse

Deportes

Jorge Bava le sacó los ‘trapitos’ a Eduardo Méndez: hizo confesión que duele en Santa Fe

El técnico uruguayo habló sobre su salida a Cerro Porteño y la oferta que pudo cambiarlo todo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
12 de diciembre de 2025, 11:51 a. m.
Jorge Bava habló sobre las razones de su salida de Santa Fe.
Jorge Bava habló sobre las razones de su salida de Santa Fe. | Foto: Colprensa // Prensa Santa Fe

Independiente Santa Fe aún no supera la partida de Jorge Bava, quien fuera parte fundamental para conseguir la décima estrella el pasado 29 de junio en el Estadio Atanasio Girardot.

El estratega uruguayo se fue en pleno segundo semestre por una oferta millonaria desde Cerro Porteño, equipo con el que ya salió campeón en Paraguay.

Contexto: Veterano firmó su salida de Santa Fe: rescindió contrato y se va por la puerta de atrás

Muchos culparon a Bava de haberse dejado calentar el oído, sin embargo, el entrenador tiene otra versión al respecto de lo que sucedió en el mes de septiembre.

Según él, informó a Santa Fe sobre el interés de Cerro Porteño y se quedó esperando por una contraoferta del presidente Eduardo Méndez que nunca llegó.

Bogotá. Junio 12 de 2025. Independientemente Santa Fe enfrenta a Atlético Nacional, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 4 de los cuadrangulares finales, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona). En la foto: Jorge Bava.
Jorge Bava fue campeón con Santa Fe en el primer semestre. | Foto: Cristian Bayona

Las revelaciones de Jorge Bava

“Nunca hubo tal oferta en realidad, si habían conversaciones, estábamos viendo a futuro para el año siguiente. Cuando vino esta posibilidad de Cerro Porteño el club sacó un comunicado que fue claro y tajante, antes de que yo pudiera comunicárselo al presidente”, declaró en el Vbar Caracol.

El contrato de Jorge Bava terminaba en diciembre de este año, lo que hizo más difícil que pudiera quedarse sin una intención clara de renovar para el 2026.

"Después no hubo una oferta o una invitación para quedarme“, confesó.

Contexto: Dimayor patea el tablero: estricta regla desaparece para siempre del fútbol colombiano

La decisión de irse se tomó en Medellín, justo después del partido de ida por los cuartos de final de la Copa BetPlay.

“Tenía la incertidumbre para el 2026, la oferta de Cerro abarcaba lo que restaba del 2025 más 2026. Fue muy claro ese comunicado que fue oficial. Marcó que mi renovación iba a estar sujeta al año 2025″, expresó Bava.

Fue ahí cuando optó por irse cortando el proyecto de raíz. “El día siguiente tuvimos una conversación, en ningún momento me llegó al oferta, estuve esperando todo ese día en Medellín y hubo un momento que tuve que tomar una decisión”, agregó.

Independiente Santa Fe tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Betplay
Independiente Santa Fe tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Betplay | Foto: Colprensa

Confirmó lo de Atlético Nacional

Tras la salida de Bava, el presidente Méndez decidió nombrar a Francisco López como su reemplazo de manera interina y así se mantuvo hasta el final del campeonato.

Hace unos días fue presentado oficialmente otro uruguayo, Pablo Repetto, quien será el encargado de reencausar las cosas en el cuadro cardenal.

Repetto ya tuvo experiencia en Atlético Nacional, equipo que incluso buscó a Jorge Bava antes que se fuera a Cerro Porteño.

“Posterior, sí. No oficial, sí allegados, pero estábamos en pleno contrato con Santa Fe. No fue nunca algo concreto del club. Haber cambiado de club en Colombia no me parecía muy ético o acertado en plena competencia”, dijo el DT.

Bava se fue con un buen recuerdo del fútbol colombiano. “Es muy competitivo; primero por lo disputado, hay que tener cierta regularidad que te permita entrar a los ocho y dentro de esos ocho hay equipos muy poderosos. Luego hay que tener regularidad”, finalizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Washington bajo el agua: lluvias récord y “río atmosférico” desatan inundaciones catastróficas y evacuaciones masivas

2. ‘Los abandonados’ de Netflix: este es el reparto, final explicado y los lugares donde fue grabada

3. Vidente vaticinó la muerte de importante político colombiano y causó pánico: “Es muy reconocido”

4. “Siempre la cogen contra mí, aquí todo es culpa de Benedetti”: el ministro del Interior se defendió en medio de puja interna en el Gobierno

5. Las claves de la confiscación del barco petrolero que provocaron la furia de Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Independiente Santa FeJorge BavaEduardo Méndez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.