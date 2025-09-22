Minutos después de que la polémica viera la luz, Independiente Santa Fe sacó un comunicado oficial en el que hablaron de la supuesta salida de Jorge Bava. En el texto, los cardenales aclaran que el estratega uruguayo aún tiene contrato vigente.

“Independiente Santa Fe informa a los medios de comunicación, opinión pública e hinchas que: a la fecha nuestro director técnico, Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución”, arranca afirmando el club bogotano.

Y añaden: “La renovación de su contrato estará sujeta a los resultados deportivos que logre el equipo en lo que resta de la temporada 2025 - II”.

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe sobre Jorge Bava. | Foto: Prensa Independiente Santa Fe.

Son horas de suspenso para Independiente Santa Fe. En la tarde de este lunes, 22 de septiembre, el periodista Daniel Maciel, desde Paraguay, contó que Cerro Porteño tenía diálogos adelantados para contratarlo.

“Señoras, Señores hinchas de Cerro Porteño, estoy en condiciones de informar que Jorge Bava, DT uruguayo, 44 años, actualmente en Independiente de Santa Fe (a quienes ya comunicó su deseo de dirigir a Cerro Porteño) es nuevo técnico del Ciclón”, contó Daniel, añadiendo el palmarés del estratega.

Se trata de un rumor que causa revuelo total en el FPC. Bava viene de sacar campeón a Independiente Santa Fe apenas en junio de este 2025. Los leones, de su mano, alzaron la esquiva décima estrella luego de nueve años de sequía.

Ese título le dio la posibilidad a Santa Fe de clasificar a la Copa Libertadores 2026, en el que ya está instalado en fase de grupos. Se espera que sea el propio Jorge Bava el que guíe al equipo en el certamen continental, pero con las noticias desde Paraguay habría un cambio de rumbo.

El propio periodista Daniel Maciel añade que Bava viajaría con todo su cuerpo técnico, actualmente en Santa Fe, conformado de la siguiente forma: Ignacio Turren (Asistente Técnico), Bruno Piano (Asistente Técnico) y Mauricio Ferraro (Preparador Físico)-

Dejó en el aire que Robinson Zapata, preparador de arqueros en el cuadro cardenal, viaje o no para, presuntamente, integrarse a Cerro Porteño.

Tras coronarse campeón, y luego de 12 partidos jugados en Liga BetPlay 2025-ll, Santa Fe marcha noveno con 17 puntos, mismos que el octavo (Cali), pero con menos goles a favor. Además, está instalado en cuartos de final de la Copa BetPlay.

Son tres los equipos que Jorge Bava ha dirigido a lo largo de su corta carrera como entrenador: Liverpool (URU), Club León (México) e Independiente Santa Fe.

Jorge Bava el día que Independiente Santa Fe ganó su décima estrella. | Foto: Cristian Bayona