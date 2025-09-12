Independiente Santa Fe se pronuncia y hace delicado aviso: se habla de una “estafa”

Independiente Santa Fe de Bogotá, hace apenas unas horas, hizo un delicado aviso. El conjunto ‘cardenal’ aseguró que se está haciendo mal uso del nombre del club por personas “inescrupulosas”.

El mal uso se está realizando para llevar a cabo transacciones económicas con el uso de dominios falsos. La institución de la capital del país recomendó tener cuidado con esta clase de estafa.

“Personas inescrupulosas están haciendo uso del nombre de Independiente Santa Fe y sus funcionarios para realizar compras y transacciones a través de la suplantación de identidad y con el uso de dominios falsos”, empezó indicando el equipo.

“Alertamos a toda la comunidad sobre este tipo de estafa y solicitamos que en cualquier caso de sospecha o duda se comuniquen a nuestra línea telefónica (601) 254 25 20 o al correo electrónico soporte@independientesantafe.com”, añadió.

Se espera que Independiente Santa Fe pueda mitigar el asunto que lo está afectado. Siguiendo con temas de la escuadra dirigida por el uruguayo Jorge Bava, hace unos días se compartió el reporte médico de la lesión de Joaquín Sosa.

“Joaquín Sosa: Presenta un esguince moderado del cuello del pie derecho. Observación: El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución”, comunicó Santa Fe.

Santa Fe en El Campín. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Independiente Santa Fe de Bogotá, como bien se sabe, es el vigente campeón de la Liga BetPlay y hará todo lo posible por lograr pronto su clasificación a los cuadrangulares finales para así defender el título.

El trabajo para volver a ser campeón de la primera división del fútbol profesional colombiano no es sencillo, pero tampoco será imposible y el ‘cardenal’, con el apoyo de su gente, hará los esfuerzos necesarios para levantar la estrella de diciembre.

Eso sí, para ser campeón de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, Independiente Santa Fe de Bogotá deberá mejorar mucho su juego, ya que, el mismo es bastante irregular.

El rojo y blanco de Bogotá, si termina mejorando su rendimiento, peleará el trofeo de Navidad con equipos, por ahora, como Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, entre otros más.