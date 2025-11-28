Pablo Repetto asoma con lista de refuerzos en mano: revelan pedido que le hizo a Santa Fe

Todos los caminos indican que Pablo Repetto, uruguayo de 51 años, será el nuevo técnico de Independiente Santa Fe. La confirmación oficial sería pronto y, en caso de darse, el entrenador ya tendría un pedido claro a la dirigencia.

El periodista Mariano Olsen contó, por medio de su cuenta de X, que Repetto pasó una lista de refuerzos de cara al 2026. Será un año retador, pues Santa Fe encarará la final de la Superliga y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Revelan la lista de refuerzos que pidió Pablo Repetto para Santa Fe

Así las cosas, Repetto ya habría estudiado la nómina actual de Santa Fe, al menos de manera parcial, y tendría claro que quiere cuatro zonas claras para reforzar en el terreno de juego:

Lateral derecho Mediocampista ofensivo Extremos Centrodelantero

PABLO REPETTO ya trabaja en la conformación de @SantaFe 2026, involucrándose en los futuros fichajes:

Lateral derecho, mediocampista ofensivo, extremos y centrodelantero son algunas de las posiciones a cubrir por el cuadro Cardenal. pic.twitter.com/9WMFHIwCig — Mariano Olsen (@olsendeportes) November 28, 2025

¿Quién es Pablo Repetto?

Nacido en Montevideo, Uruguay, el 14 de marzo de 1974, Pablo Repetto se volvió uno de los entrenadores con más renombre en Sudamérica. Su palmarés y trayectoria así lo avalan, por lo que quiere plasmarlo en el primer campeón de Colombia.

En Uruguay fue campeón de segunda división con Fénix (2007), además de alzar el apertura 2010 con Defensor Sporting. A eso se le suma el Torneo Intermedio, Clausura y Primera División que logró con Nacional (URU) en 2022.

Pablo Repetto cuando dirigía en México (2024). | Foto: Getty Images

Sin lugar a dudas, su nombre quedó en letras doradas también en LDU Quito de Ecuador. Allí ganó la Serie A (2018), la Copa (2019) y la Supercopa (2020).

Todo apunta a que Santa Fe apostó por experiencia y palmarés de cara a la Copa Libertadores 2026. El león quiere volver a brillar a nivel continental, pues supo ser campeón de la Sudamericana 2015 y llegó a las semifinales de la gloria eterna en 2013.

Repetto ya es conocido en Colombia. Tuvo un corto trasegar por Atlético Nacional, pero los resultados no se le dieron de la manera esperada. Al final pasó sin pena ni gloria en el elenco antioqueño, dos veces campeón de Copa Libertadores.