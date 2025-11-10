Santa Fe acabó rumores e hizo oficial el futuro de Hugo Rodallega: impacto para Copa Libertadores

Se venía hablando sobre el futuro de Hugo Rodallega, delantero de 40 años e indispensable en el último título de Independiente Santa Fe. Anticipaban un posible retiro del vallecaucano, o el interés de otros clubes.

Cabe recordar que el contrato de Hugo Rodallega iba hasta diciembre de este 2025. Por tanto, renovar o no era un tema que se debía resolver lo más pronto posible, tanto para el club como para el jugador.

Hugo Rodallega renovó con Santa Fe y jugará la Copa Libertadores 2026

Pero los rumores llegaron a su fin. En la tarde de este lunes, 10 de noviembre de 2025, Independiente Santa Fe anunció la renovación de Hugo Rodallega hasta 2026. Eso quiere decir que el jugador estará con el león para la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Hugol. Nuestro capitán campeón renovó su contrato con el León y estará en la Libertadores 2026”, publicó la web oficial de Independiente Santa Fe.

Rodallega es el capitán de Independiente Santa Fe y el pasado 29 de junio, junto a Daniel Torres y el presidente Eduardo Méndez, levantaron la décima estrella cardenal en Medellín. Fue el fin de una sequía sin títulos ligueros para el equipo, y Hugo fue gran protagonista.

Rodallega casi se retira en 2024

Pero como si se tratara de un acto del destino, Rodallega confesó hace poco que estuvo a punto de retirarse del fútbol. Concretamente hubiese sido a sus 38 años, el 15 de junio de 2024.

Ese día, Independiente Santa Fe perdió la final de la Liga BetPlay contra Atlético Bucaramanga en Bogotá. Fue por penales y significó la primera estrella del equipo leopardo en toda su historia, dejando al león sin la décima en esa lluviosa noche capitalina.

“Te lo voy a decir así, para que lo sepan: si yo hubiese sido campeón, en aquella final que perdimos con Bucaramanga, ahí me hubiese retirado. Pero como no fue así, no me podía ir con esa espinita enterrada, tenía que buscar un título con Santa Fe. No me podía ir así”, dijo Rodallega a SinBoleta a finales de otubre.

Casi un año y medio después de ese día, Hugo entró en la historia de los capitanes que han levantado trofeos con Independiente Santa Fe. Y no solo eso, hizo el gol de la final ante Medellín, lesionado, y le dio la vuelta al mundo.

Hugo Rodallega en el último partido de Santa Fe, ante Deportivo Cali, por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona