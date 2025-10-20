Suscribirse

Hugo Rodallega vuelve a hacer historia en el FPC: logró esta marca con Santa Fe ante Medellín

Se trata de un récord, donde Rodallega deja atrás a otra figura que supo brillar en el FPC: Andrés Pérez.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

21 de octubre de 2025, 3:08 a. m.
Hugo Rodallega, capitán y figura de Independiente Santa Fe.
Hugo Rodallega, capitán y figura de Independiente Santa Fe. | Foto: Getty Images

Hugo Rodallega volvió a hacer historia este lunes, 20 de octubre, en el Fútbol Profesional Colombiano. Le anotó al Medellín, con Santa Fe, en el estadio Atanasio Girardot, y se convirtió en el jugador más longevo en marcar gol con la camiseta cardenal.

La página Datos Santa Fe, junto a Carlos Forero, fueron quienes entregaron la información: “Hugo Rodallega se convierte en el anotador más longevo con Santa Fe. Su gol al DIM lo hace con 40 años y 87 días, superando a Andrés Pérez que anotó con 40 años y 66 días”.

Rodallega cumplió 40 años el 25 de julio de este 2025. Ya había anotado con Santa Fe en este semestre, pero le faltaba romper la maca de Andrés Pérez. Este último se desempeñó como volante en el cardenal, de 2019 a 2021.

Andrés Pérez (der.) cuando jugaba en Independiente Santa Fe.
Andrés Pérez (der.) cuando jugaba en Independiente Santa Fe. | Foto: Colprensa - Sergio Acero

Hugo ya estaba en los libros dorados del cardenal. Con él como uno de los refrentes, Santa Fe le ganó al Medellín el pasado 29 de junio, en el Atanasio Girardot, y bordó en su escudo la esquiva décima estrella. Ese día, Rodallega metió el 2-1 final, lesionado.

Además, el experimentado jugador, con paso por Inglaterra, Turquía, Brasil y otras ligas, fue el máximo goleador de la Liga BetPlay 2025-l.

Los números y el rendimiento acompañan a Rodallega. Su contrato con Santa Fe va hasta diciembre de 2025, y la incógnita está en si jugará la Copa Libertadores 2026 con el león.

Contexto: Hugo Rodallega da inédita razón por la que no jugó en Atlético Nacional: “Estuve muy cerca”

“Él se va a retirar en Santa Fe siendo director de divisiones menores” - Eduardo Méndez

El pasado 25 de septiembre, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, habló con el espacio SinBoleta y allí reveló que hasta donde tiene entendido, Rodallega va a seguir vinculado al cuadro cardenal después del retiro.

“Hasta donde tengo entendido, él se va a retirar en Santa Fe siendo director de divisiones menores. Es lo que tengo entendido (...) yo le dije ayer (24 de septiembre), en el partido contra Medellín por Copa BetPlay, que el contrato ya estaba renovado y que él no se había dado cuenta. Le dio risa, nada más (risas)”, fueron las palabras del mandatario cardenal.

