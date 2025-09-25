Aunque en Santa Fe haya incertidumbre por su director técnico, pues Jorge Bava dejó el cargo, una buena noticia aborda a los hinchas cardenales. Este jueves, 25 de septiembre, la expectativa por el futuro de su delantero estrella, Hugo Rodallega, quedó atrás.

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, afirmó que Hugo Rodallega se retirará en el cuadro cardenal y que, además, después tendrá un puesto en las divisiones inferiores del club. Lo dijo en diálogo con el espacio Sin Boleta.

“Hasta donde tengo entendido, él se va a retirar en Santa Fe siendo director de divisiones menores. Es lo que tengo entendido (...) yo le dije ayer (24 de septiembre), en el partido contra Medellín por Copa BetPlay, que el contrato ya estaba renovado y que él no se había dado cuenta. Le dio risa, nada más (risas)”, dijo Eduardo Méndez.

🎟️ "Rodallega se va a retirar de Santa Fe siendo director técnico de divisiones menores" Eduardo Méndez, Presidente @SantaFe en #SinBoleta



En vivo, aquí: https://t.co/xuX8VcQ20p pic.twitter.com/dA8LOmrZse — SinBoleta 🎟 (@SinBoleta_) September 25, 2025

El contrato de Hugo Rodallega con Independiente Santa Fe, como jugador profesional, va hasta diciembre de 2025. Asoma la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 para el cardenal y la gran presunta es: ¿seguirá Hugol como jugador activo?

Actualmente, Rodallega tiene 40 años y cumplirá 41 en julio de 2026. Cuando Santa Fe quedó campeón de la Liga BetPlay 2025-l, ante Medellín, el mismo futbolista confesó que estuvo muy cerca de retirarse, pero que los compañeros lo animaron a seguir.

Rodallega ya había hablado de su futuro: “Inamovible de Santa Fe”

A mediados de julio de este 2025, un par de semanas después de que Hugo Rodallega anotara el gol que le dio la esquiva décima estrella a Santa Fe, el experimentado jugador habló con Ricardo El Gato Arce y le dijo que estaba inamovible de Santa Fe; pero no descartó jugar en otro reconocido club del país.

“Yo ya definitivamente estoy, mejor dicho, inamovible aquí en Santa Fe. Ya estamos pensando inclusive en algo a futuro con Independiente Santa Fe. El presidente (Eduardo Méndez) es una gran persona, hoy día puedo decir que es mi amigo porque tenemos una muy buena relación y él, incluso, está manejando la posibilidad de que yo quede vinculado al club”, soltó Hugo en el diálogo referenciado.

Pero lo dejó claro: “Lo que sí le dije a él (Méndez) y lo sabe, es que a mí me encantaría inscribirme, así sea un partido, un mes, no sé, así sea un rato, con la camiseta del Quindío. Ojalá lo pueda lograr”.

Hugo Rodallega, uno de los referentes para la décima estrella de Independiente Santa Fe. | Foto: Colprensa