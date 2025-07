Hugo Rodallega sorprendió con el club donde se quiere retirar: ni Santa Fe ni América de Cali

Luego, aclaró: “Lo que si le dije a él (Méndez) y lo sabe, es que a mi me encantaría inscribirme, así sea un partido, un mes, no sé, así sea un rato, con la camiseta del Quindío . Ojalá lo pueda lograr”.

Y sentenció: “No me importa si está en la B o en la A. Si yo voy y me dan la oportunidad de firmar, así sea seis meses, tres meses, no sé cuánto, pero terminar así sea profesionalmente, mi último partido, con la camiseta del Quindío. Ojalá pueda, si no, aquí en Santa Fe”.