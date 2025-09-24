Suscribirse

Deportes

Independiente Santa Fe se queda sin técnico: anuncian salida de Jorge Bava y su reemplazo

El club capitalino emitió un comunicado anunciando la salida de Jorge Bava.

Redacción Deportes
25 de septiembre de 2025, 1:34 a. m.
Jorge Bava no va más con Santa Fe.
Jorge Bava no va más con Santa Fe. | Foto: Getty Images

Luego de la victoria 2-1 de Independiente Santa Fe sobre Medellín, este miércoles 24 de septiembre, por la ida de los cuartos de final en Copa BetPlay, los rumores se hicieron realidad: Jorge Bava ya no es más el entrenador cardenal.

El cuadro de la capital del país lo comunicó por medio de sus redes sociales.

“Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo”, arrancó afirmando el cuadro cardenal en su comunicado.

“Extendemos nuestros agradecimientos al profesor colaboradores durante este tiempo, les deseamos éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, añaden.

Finalmente, el reemplazo temporal de Bava: “A partir de la fecha los profesores Francisco López y Grigori Méndez estarán a cargo del equipo profesional masculino. Oportunamente y a través de nuestros canales oficiales informaremos cualquier novedad”.

Francisco López, técnico interino de Independiente Santa Fe.
Francisco López, técnico interino de Independiente Santa Fe. | Foto: Prensa Independiente Santa Fe.

“Asimismo, queremos agradecer a nuestra hinchada por el acompañamiento y apoyo durante esta temporada. Continuaremos trabajando en la conformación del equipo para la Conmebol Libertadores 2026″, sentencian.

Esto quiere decir que Francisco López vuelve a ser el entrenador interino de la institución bogotana, pues ya lo había ejercido a principios de 2025 cuando Pablo Peirano salió de su cargo tras los malos resultados.

Jorge Bava fue presentado como técnico de Santa Fe el 27 de marzo de 2025. Agarró al club en la mitad de la temporada, tras una buena seguidilla de partidos bajo la dirección técnica de Francisco López, y pasó a la historia rápidamente.

Bava quedó en los libros dorados de Santa Fe. Bajo su mando, el 29 de junio de este 2025, el cuadro cardenal le ganó al Medellín la final de Liga BetPlay y logró la décima estrella de toda su historia, Así, los rojos capitalinos acabaron con nueve años de sequía en títulos.

Medellín. Junio 29 de 2025. Independiente Medellín enfrenta a Independiente Santa Fe, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 final de vuelta, en el Estadio Atanasio Girardot. (Colprensa - Cristian Bayona).
Jorge Bava el día que quedó campeón con Santa Fe. | Foto: Cristian Bayona

El estratega uruguayo tenía contrato con Santa Fe hasta finales de este 2025. Sin embargo, la prensa en Paraguay filtró que Cerro Porteño, histórico club de ese país, le hizo una oferta y sería presentado en cuestión de horas.

La incertidumbre reina en Santa Fe, pues sin técnico en propiedad deberá encarar el cierre del semestre. La esperanzas de los hinchas están puestas en Francisco López, para que pueda emular lo hecho cuando también fue interino.

Contexto: Dan lista de candidatos para reemplazar a Jorge Bava en Santa Fe: dos campeones asoman

Bava deja al cuadro cardenal en la novena casilla de Liga BetPlay con 18 puntos. Además, con la victoria sobre Medellín este miércoles, el cardenal toma ventaja en cuartos de copa y sueña con entrar a semifinales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. De esto trata el referendo que podría cambiar la historia de Ecuador: se decidirá en las urnas

2. Alina Lozano fue agredida por una trabajadora al solicitar el cambio de un producto; la empresa involucrada se pronunció

3. Toronto Blue Jays y Boston Red Sox encienden la batalla por un lugar en los playoffs

4. ¿Habría posible incremento de los sismos en Colombia? Esto dice el Servicio Geológico

5. Walter Mercado: números que lo harían millonario el 25 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jorge BavaIndependiente Santa FeLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.