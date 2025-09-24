Independiente Santa Fe se queda sin técnico: anuncian salida de Jorge Bava y su reemplazo

Luego de la victoria 2-1 de Independiente Santa Fe sobre Medellín, este miércoles 24 de septiembre, por la ida de los cuartos de final en Copa BetPlay, los rumores se hicieron realidad: Jorge Bava ya no es más el entrenador cardenal.

El cuadro de la capital del país lo comunicó por medio de sus redes sociales.

“Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo”, arrancó afirmando el cuadro cardenal en su comunicado.

“Extendemos nuestros agradecimientos al profesor colaboradores durante este tiempo, les deseamos éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, añaden.

Finalmente, el reemplazo temporal de Bava: “A partir de la fecha los profesores Francisco López y Grigori Méndez estarán a cargo del equipo profesional masculino. Oportunamente y a través de nuestros canales oficiales informaremos cualquier novedad”.

Francisco López, técnico interino de Independiente Santa Fe. | Foto: Prensa Independiente Santa Fe.

“Asimismo, queremos agradecer a nuestra hinchada por el acompañamiento y apoyo durante esta temporada. Continuaremos trabajando en la conformación del equipo para la Conmebol Libertadores 2026″, sentencian.

🖊 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝑶𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 pic.twitter.com/mKEzNzojtl — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 25, 2025

Esto quiere decir que Francisco López vuelve a ser el entrenador interino de la institución bogotana, pues ya lo había ejercido a principios de 2025 cuando Pablo Peirano salió de su cargo tras los malos resultados.

Jorge Bava fue presentado como técnico de Santa Fe el 27 de marzo de 2025. Agarró al club en la mitad de la temporada, tras una buena seguidilla de partidos bajo la dirección técnica de Francisco López, y pasó a la historia rápidamente.

Bava quedó en los libros dorados de Santa Fe. Bajo su mando, el 29 de junio de este 2025, el cuadro cardenal le ganó al Medellín la final de Liga BetPlay y logró la décima estrella de toda su historia, Así, los rojos capitalinos acabaron con nueve años de sequía en títulos.

Jorge Bava el día que quedó campeón con Santa Fe. | Foto: Cristian Bayona

El estratega uruguayo tenía contrato con Santa Fe hasta finales de este 2025. Sin embargo, la prensa en Paraguay filtró que Cerro Porteño, histórico club de ese país, le hizo una oferta y sería presentado en cuestión de horas.

La incertidumbre reina en Santa Fe, pues sin técnico en propiedad deberá encarar el cierre del semestre. La esperanzas de los hinchas están puestas en Francisco López, para que pueda emular lo hecho cuando también fue interino.