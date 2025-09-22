Suscribirse

Deportes

Santa Fe se quedaría sin técnico: aseguran que Jorge Bava tiene nuevo equipo en otro país

Las próximas horas serán claves para conocer si el asunto se hará oficial.

Redacción Deportes
22 de septiembre de 2025, 11:01 p. m.
Jorge Bava, técnico de Santa Fe, asumió en marzo de 2025. Contra todo pronóstico, llevó al equipo a la final.
Jorge Bava con Santa Fe. | Foto: DANIEL GARZON HERAZO

El director técnico uruguayo Jorge Bava, de Independiente Santa Fe, tendría negociaciones avanzadas para llegar a Cerro Porteño de Paraguay. El tema es tendencia en las diferentes redes sociales.

Cerro Porteño tiene negociaciones muy avanzadas para que Jorge Bava sea su entrenador. Se trabaja para que el deje Santa Fe (hay cláusula de salida) y firme hasta diciembre de 2026″, dijo César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X.

Cabe mencionar que Bava sacó campeón a Santa Fe de la Liga BetPlay del primer semestre del año y, aunque no es favorito a ganar el clausura, cualquier cosa puede pasar.

Tras lo mencionado por Merlo, Independiente Santa Fe emitió un comunicado de prensa, el cual fue compartido por medios de los distintos canales de la institución.

Contexto: Independiente Santa Fe se pronuncia y hace delicado aviso: se habla de una “estafa”

A la fecha nuestro director técnico, Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución. La renovación de su contrato estará sujeta a los resultados deportivos que logre el equipo en lo que resta de la temporada 2025 - 11″, señaló el club.

Teniendo en cuenta que Bava tiene contrato vigente con el equipo rojo y blanco de la capital del país, si Cerro Porteño se quiere llevar al estratega, debería cancelar una compensación económica.

Si se termina pagando algún valor, Bava se iría de Independiente Santa Fe y el ‘cardenal’ deberá buscar un nuevo director técnico para lo que queda del todos contra todos de la Liga BetPlay.

Es de resaltar que la escuadra bogotana, por haber ganado el primer torneo de la primera división del año, jugará la siguiente edición de la Copa Libertadores de América desde la fase de grupos.

Sebastián Heredia, periodista de RCN Radio, así como Merlo, aseguró que Bava se irá a dirigir a Cerro Porteño. “Jorge Bava dejará de ser el DT de Santa Fe y mañana será presentado por Cerro Porteño como nuevo entrenador, así lo confirman desde Paraguay”, reseñó.

Carlos Antonio Vélez también se pronunció en X y dijo, sin rodeos, que alguien está jugando sucio. “Perdón… hasta dónde entiendo tiene un contrato vigente con Independiente Santa Fe, que termina el 31/12…. Alguien está jugando sucio“, expresó.

Muchos seguidores del fútbol profesional colombiano están atentos a lo que suceda en Independiente Santa Fe y con el director técnico uruguayo. Horas fundamentales se vienen en el entorno rojo y blanco.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Momento en el que un soldado arriesga su vida al encontrar depósito con explosivos en el Caquetá

2. Así reaccionó Gustavo Petro al enterarse del asesinato del cantante B-King en México

3. Santa Fe se quedaría sin técnico: aseguran que Jorge Bava tiene nuevo equipo en otro país

4. Él era B King, cantante y expareja de Marcela Reyes que fue hallado sin vida en México

5. Gustavo Petro llama a Leyva un “hidalgo viejo, sobornado y quizás, estafador”. Habla de su “gastritis” y promete publicar fotos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Independiente Santa FeBogotáLiga BetplayfpcColombiaJorge Bava

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.