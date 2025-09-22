Santa Fe se quedaría sin técnico: aseguran que Jorge Bava tiene nuevo equipo en otro país

El director técnico uruguayo Jorge Bava, de Independiente Santa Fe, tendría negociaciones avanzadas para llegar a Cerro Porteño de Paraguay. El tema es tendencia en las diferentes redes sociales.

“Cerro Porteño tiene negociaciones muy avanzadas para que Jorge Bava sea su entrenador. Se trabaja para que el deje Santa Fe (hay cláusula de salida) y firme hasta diciembre de 2026″, dijo César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X.

🚨Cerro Porteño tiene negociaciones muy avanzadas para que Jorge Bava sea su entrenador.

*️⃣Se trabaja para que el 🇺🇾 deje Santa Fe (hay cláusula de salida) y firme hasta diciembre de 2026.

ℹ️Primero dada por @Danymacica pic.twitter.com/Sa4UGf6b70 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 22, 2025

Cabe mencionar que Bava sacó campeón a Santa Fe de la Liga BetPlay del primer semestre del año y, aunque no es favorito a ganar el clausura, cualquier cosa puede pasar.

Tras lo mencionado por Merlo, Independiente Santa Fe emitió un comunicado de prensa, el cual fue compartido por medios de los distintos canales de la institución.

“A la fecha nuestro director técnico, Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución. La renovación de su contrato estará sujeta a los resultados deportivos que logre el equipo en lo que resta de la temporada 2025 - 11″, señaló el club.

Teniendo en cuenta que Bava tiene contrato vigente con el equipo rojo y blanco de la capital del país, si Cerro Porteño se quiere llevar al estratega, debería cancelar una compensación económica.

𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙙𝙤 𝙊𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 🖊 pic.twitter.com/9vmE6X18Tb — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 22, 2025

Si se termina pagando algún valor, Bava se iría de Independiente Santa Fe y el ‘cardenal’ deberá buscar un nuevo director técnico para lo que queda del todos contra todos de la Liga BetPlay.

Es de resaltar que la escuadra bogotana, por haber ganado el primer torneo de la primera división del año, jugará la siguiente edición de la Copa Libertadores de América desde la fase de grupos.

Jorge Bava dejará de ser el DT de Santa Fe y mañana será presentado por Cerro Porteño como nuevo entrenador, así lo confirman desde Paraguay. — Sebastián Heredia Ferro (@sebheredia) September 22, 2025

Sebastián Heredia, periodista de RCN Radio, así como Merlo, aseguró que Bava se irá a dirigir a Cerro Porteño. “Jorge Bava dejará de ser el DT de Santa Fe y mañana será presentado por Cerro Porteño como nuevo entrenador, así lo confirman desde Paraguay”, reseñó.

Carlos Antonio Vélez también se pronunció en X y dijo, sin rodeos, que alguien está jugando sucio. “Perdón… hasta dónde entiendo tiene un contrato vigente con Independiente Santa Fe, que termina el 31/12…. Alguien está jugando sucio“, expresó.

Perdón… hasta dónde entiendo tiene un contrato vigente con @SantaFe q termina el 31/12…. Alguien está jugando sucio… pic.twitter.com/cajRDwToPl — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 22, 2025