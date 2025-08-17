Hugo Rodallega da inédita razón por la que no jugó en Atlético Nacional: “Estuve muy cerca”

Hugo Rodallega sigue siendo un nombre tendencia en el FPC. Para agosto de 2025 tiene 40 años, y en el primer semestre no solo fue el goleador de la liga (16 tantos) sino que hizo la anotación del título para darle la décima estrella a Santa Fe contra Medellín.

El recorrido de Rodallega ha sido bastante amplio, incluyendo ligas extranjeras y Selección Colombia. Es de público conocimiento su gusto por América de Cali, pero una reciente confesión se volvió tendencia porque era poco conocida: Hugo estuvo cerca de debutar en Atlético Nacional, pero no se dio.

Rodallega habló con El Primer Paso Podcast, el pasado 11 de agosto, y reveló que a los 16 años estuvo muy cerca de debutar profesionalmente con Atlético Nacional, pero que un tema de negocios y dinero le quitó la posibilidad.

“Mi debut como profesional iba a ser en Atlético Nacional, estuve muy cerca”, dijo el hoy experimentado jugador. Le preguntaron “¿Qué pasó?” y, sincero, Hugo lanzó: “Nunca supe qué pasó, pero sí sé que son temas de negocios, de dinero”.

“Yo era un niño. Llegué a Medellín, a un apartamento que me dieron, vivía también con otros tres compañeros, entre ellos Christian Marrugo, que es un jugador muy conocido. Viví ahí casi cuatro meses, con ellos, entrenando con la Sub-20 de Nacional, teniendo apenas 15 o 16 años”, añadió.

Por la misma línea, contó: “En algunos momentos, el profe Juan José Peláez me subía a entrenar con el equipo profesional. Él estaba muy contento conmigo, y ahí estaban jugadores como Aristizábal, Chicho Serna, jugadores de mucho nombre. Él (Peláez) quería que yo estuviese inscrito”.

“Cuando hablaron entre Hernando Ángel y el presidente de Nacional, al final como que no llegaron a un acuerdo y me tocó irme. Llegué otra vez a Boca Juniors (Cali), jugué la primera C, estuve un año larguito y me fui a Quindío”, sentenció finalmente.

Hugo Rodallega con el trofeo de máximo goleador en el Sudamericano Sub-20 de 2005. | Foto: Colprensa - El Colombiano.

La historia ya es conocida: Hugo brilló con Quindío y eso le abrió un lugar en Deportivo Cali, donde salió campeón. Tras jugar en el azucarero se le abrió el panorama internacional, y de allí no regresó a Colombia sino hasta 2023.

Atlas, Monterrey y Necaxa tuvieron los servicios de Rodallega en México. Luego, Wigan y Fulham lo vieron brillar en Premier League, mientras que su aventura europea finalizó en Turquía, con Akhisar Belediyespor, Trabzonspor Kulübü y Denizlispor.

En la actualidad, Hugo Rodallega es capitán de Santa Fe. | Foto: Colprensa