Dos días después de descrestar a todo el país con un golazo de chilena ante Junior, este viernes 31 de octubre, Hugo Rodallega lo dejó claro: su retiro está lejos y piensa en el proyecto 2026 de Independiente Santa Fe.

Con esa confirmación, Hugo finiquita los rumores que venían circulando en las últimas semanas. Había dudas sobre su futuro, pero el propio referente cardenal las acabó con una contundente declaración en vivo.

Así las cosas, la expectativa ahora está puesta en Santa Fe. Esto porque el contrato entre las partes va hasta diciembre de este 2025. El presidente Eduardo Méndez y el propio Hugo han tocado el tema, dejando abierta una posible extensión, pero aún no hay anuncio oficial.

“Mi retiro está lejos” - Hugo Rodallega

En el espacio SinBoleta indagaron al vallecaucano de 40 años sobre su decisión. Sonrió, aclaró que su cabeza está en Santa Fe y levantó todo tipo de comentarios en redes sociales, más que nada de los hinchas rojos que constantemente le demuestran agradecimiento por lo hecho con la camiseta.

“Está lejos porque estoy en Santa Fe, estoy acá. Viene un proyecto el año que viene, muy serio, con el tema de la Libertadores y la misma liga colombiana. Por ahora no, pero hay que esperar”, soltó el histórico jugador colombiano.

🎟️"Mi retiro está lejos, por ahora estoy acá en Santa Fe, viene la Libertadores" Hugo Rodallega, jugador @SantaFe en #SinBoleta



🔴En vivo, aquí: https://t.co/v3NmkAKXjP pic.twitter.com/ag5qdM6a5h — SinBoleta 🎟 (@SinBoleta_) October 31, 2025

Rodallega se escribió en letras para Independiente Santa Fe. El 29 de junio de este 2025, junto a sus compañeros, alcanzaron la esquiva décima estrella cardenal, que demoró casi nueve años en bordar el escudo albirrojo. Hugo hizo el gol del título ante Medellín lesionado; además de ser capitán y consagrarse como máximo artillero de la Liga BetPlay 2025-l.

Harold Mosquera (izq.) y Hugo Rodallega (der.) anotaron los dos goles con los que Santa Fe le ganó la final a Medellín en junio de 2025. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Rodallega se iba a retirar en 2024

Hugo no solo soltó su continuidad en las canchas, sino que también reveló que casi cuelga las botas a mediados de 2024. ¿Qué se lo impidió? Haber perdido la final del FPC ante Atlético Bucaramanga.

El 15 de junio de 2024, en Bogotá, Rodallega disputó con Santa Fe la final de la Liga BetPlay-l. Forzaron los penales tras ir perdiendo, con Hugo anotando y teniendo la mano fracturada. Sin embargo, desde los 12 pasos, el leopardo se proclamó como campeón.

“Te lo voy a decir así, para que lo sepan: si yo hubiese sido campeón, en aquella final que perdimos con Bucaramanga, ahí me hubiese retirado. Pero como no fue así, no me podía ir con esa espinita enterrada, tenía que buscar un título con Santa Fe. No me podía ir así”, sentenció el goleador.

Rodallega (segundo de izquierda a derecha, de pie) en los penales de Santa Fe y Bucaramanga en junio de 2024. Se le ve con un vendaje en la mano derecha, debido a la fractura que tuvo en medio del partido. | Foto: Colprensa - Mariano Vimos

Para acabar de completar, dejó claro algo: su interés de acabar la carrera en Deportes Quindío. Es algo que él mismo ya ha dicho desde hace tiempo, pues quisiera retribuirle al equipo la oportunidad que le brindó en el arranque de su carrera.