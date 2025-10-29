Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla disputaron la noche de este miércoles 19 de octubre su partido correspondiente a la fecha número 18 de la Liga BetPlay Dimayor, en donde el delantero vallecaucano Hugo Rodallega se llevó los halagos de todos los fanáticos del fútbol colombiano.

Cuando el partido se encontraba 1 a 0 a favor del Tiburón, Hugol le dio un respiro al Cardenal con una espectacular chilena sobre el minuto 73, convirtiendo un golazo que nació a partir de una serie de rebotes entre la defensa de Junior y la delantera de Santa Fe.

Nuestra nómina para hoy ante Junior por la fecha 18 de la @LigaBetPlayD 🦁🇮🇩 pic.twitter.com/PTfrwa1Wp5 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 29, 2025

Con ese soberbio remate, Rodallega llegó a su tercera anotación en este segundo semestre de 2025, en su décimo partido, ayudando al conjunto capitalino en un momento difícil tras la dolorosa derrota sufrida en el clásico bogotano del partido anterior.

El juego de este miércoles se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, donde el conjunto local se puso rápidamente al frente del marcador gracias a un gol de Yimmi Chará, quien remató una increíble acción colectiva que nació desde un tiro libre del conjunto rojiblanco.

Sin muchas más acciones que destacar, más allá de un remate de Jeison Suárez que atajó de manera monumental Mosquera Marmolejo en el minuto 45+4 del primer tiempo, iniciaron los segundos 45 con el conjunto local tomando nuevamente el protagonismo con la pelota en sus pies y poniendo las condiciones de juego, mostrando a un Independiente Santa Fe que solo se podía aproximar por la pelota quieta.

📌 A sus 40 años, Hugo Rodallega🇲🇨 se marca este golazo con la camiseta de Independiente SantaFe🔴⚪️ a Junior🦈



- ¡El ídolo ‘cardenal’🦁 ya lo había intentado en varios oportunidades y hoy lo logró!



Aplaudan a Hugo Rodallega 👏🇲🇨



pic.twitter.com/zif86fC1f4 — Daniel Bernal (@Daniel_Bernal90) October 30, 2025

Pero afortunadamente, luego de una serie de rebotes, Hugo Rodallega logró rematar una pelota de chilena para colocar el empate en el marcador y darle un norte al conjunto capitalino para poder jugar los últimos 20 minutos con el sueño de la victoria.

De ahí en adelante, el partido se tornó en un ida y vuelta en el que cualquiera podía ganar, pero sobre el final, en el minuto 90+5, en un contrataque Harold Santiago Mosquera logró finalizar la acción ofensiva con un remate rastrero que se coló en la portería rival y colocó el 2 a 1 a favor del conjunto de la capital del país.

¡Ganamooooooos en el Metropolitano! 🦁



Junior 1-2 Santa Fe #VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/ROcvcxWbZe — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 30, 2025

Santa Fe logró una remontada épica con la que mantiene viva la ilusión de entrar a los ocho, pues en la actualidad ocupa la novena posición con 25 puntos y una diferencia de gol de +2, llegando a las dos últimas fechas con el sueño de protagonizar nuevamente los cuadrangulares semifinales y el bicampeonato.