Millonarios dio la sorpresa en el último suspiro del partido ante Santa Fe: así quedó la tabla de posiciones

Este sábado 25 de octubre, Santa Fe y Millonarios, equipos capitalinos que luchan por un cupo en los ocho de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, disputaron un crucial partido para ambos, correspondiente a la fecha 17, que terminó 1-0 a favor de los ‘embajadores’.

Con ese resultado, Santa Fe llegó a 22 puntos, mientras que Millonarios llegó a 21 unidades, que le dan vida para seguir luchando para meterse a los ocho.

El único gol del partido fue anotado por Cristian Cañozales, en el último suspiro del partido.

En los primeros minutos del partido se pudo observar a dos equipos tímidos que, si bien tuvieron algunas llegadas a sus respectivos arcos, ninguna fue con riesgo de gol.

Después del minuto 30, fue más notable un partido adormecedor a pesar de los miles de hinchas que llegaron a alertar al estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Por lo tanto, el primer tiempo fue más bien flojo por la pocas opciones de gol que tuvieron ambos equipos capitalinos.

Millonarios vs. Santa Fe | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Ya en el segundo tiempo, ambos equipos se despertaron y generaron más emociones de gol y, al minuto 65, Dewar Victoria de Millonarios vio la tarjeta roja directa tras una fuerte entrada contra Víctor Moreno.

Con 10 jugadores, Santa Fe tuvo una clara opción de gol con Edwar Manuel López al minuto 81, pero el balón se fue por arriba del arco. Quien también desperdició otro gol fue Hugo Rodallega al 84.

Al final, Cristian Cañozales dio la estocada final para que Millonarios se quedara con el triunfo, a pesar de jugar los últimos minutos con 10 jugadores.

En otros partidos disputados este sábado 25 de octubre, Envigado, conjunto antioqueño que descendió a la segunda división desde la jornada 14 de Liga BetPlay, cayó 2-0 ante Boyacá Chicó.

Entre tanto, en un vibrante partido en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Tolima derrotó 2-1 al Deportivo Cali que se hunde en la tabla. Los goles del conjunto ‘pijao’ fueron anotados por Marlon Torres y Adrián Parra, mientras que en el único gol del conjunto vallecaucano lo marcó Andrey Estupiñán.

El partido Tolima vs. Cali en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. | Foto: Colprensa

En otro encuentro de esta jornada 17, Bucaramanga hizo respetar su casa y derrotó 2-0 a Llaneros en el estadio Américo Montanini.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

Con el triunfo del Bucaramanga este sábado, el conjunto ‘Leopardo’ se convirtió en el primer equipo en asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales, tras sumar 34 puntos. Entre tanto, Llaneros, con 17 puntos, debe seguir luchando para lograr un cupo en los 8, a falta de tres fechas.

Neyder Moreno celebra su gol ante Llaneros al minuto 57. | Foto: Colprensa - Jaime Moreno

Mientras tanto, a esta hora se juega el partido Once Caldas vs. Unión Magdalena.