Francisco López pagó cara la derrota contra Millonarios: confirman decisión final en Santa Fe

Independiente Santa Fe complicó sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. El cuadro cardenal perdió contra Millonarios (0-1) en el último minuto y salió del grupo de los ocho.

Dicho resultado dejó golpeados a los hinchas, que señalaron a jugadores, dirigencia y cuerpo técnico como responsables de una eliminación que se aproxima.

Al interior de Santa Fe hubo autocrítica, sin embargo, los platos rotos los terminaría pagando el entrenador Francisco López.

De acuerdo a la versión de Eduardo Luis, reconocido narrador colombiano, los días de Pacho como técnico interino están contados y se reactiva la búsqueda de un nuevo timonel para el 2026.

“Pacho no va a seguir siendo el técnico de Santa Fe. Van a buscar técnico, yo ya tengo información”, dijo durante la última transmisión del programa La FM Más Fútbol.

🟥 PACHO LÓPEZ NO VA MÁS EN SANTA FE@EduardoLuisFut habló sobre lo que pasará con el técnico del conjunto 'cardenal' tras perder el clásico ante Millonarios.#LaFMMásFútbol #LaFMMásDeportes pic.twitter.com/kBpX7Q5rU3 — Antena 2 Deportes (@Antena2RCN) October 27, 2025

El fin de la ‘Pachoneta’

Cabe recordar que Pacho López ha sido dos veces técnico interino de Santa Fe este año. La primera fue tras la salida de Pablo Peirano por la eliminación de la Copa Libertadores y el segundo ciclo empezó como consecuencia de la salida de Jorge Bava hacia Cerro Porteño.

La dirigencia del equipo capitalino esperaba que López pudiera darle continuidad al proceso que los llevó a ser campeones, pero los resultados no lo han acompañado.

Ante Millonarios era una oportunidad de oro para recuperar la confianza y encaminar la clasificación, algo que no sucedió por el agónico tanto de Cristian Cañozales al minuto 97.

Santa Fe no solo salió de los ocho, sino que complicó sus opciones de clasificar porque le quedan partidos ante rivales históricos o de buen presente.

Por ejemplo, este miércoles tendrá que jugar contra Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano. Ganar en esa plaza no es fácil para los equipos bogotanos y ahora se convierte en una necesidad si quieren mantener vivas las ilusiones de defender el título.

Pacho López ante Junior

De momento, Pacho López será el encargado de dirigir ese partido y los tres que restan en el ‘todos contra todos’ de la Liga Betplay.

Su tarea será darle un vuelco a la situación actual y conseguir los nueve puntos para estar en la fiesta de diciembre.

“En este semestre estamos con la adversidad, ahora tenemos que ganar los 9 puntos para clasificar, ya lo hemos hecho, siempre necesitamos precisión para lograr lo que queremos”, apuntó López en rueda de prensa.