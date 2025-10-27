Deportes
Néiser Villarreal se mete en líos: esto dijo tras la goleada de Atlético Nacional ante Medellín
Nueva polémica en Millonarios tras la publicación que subió a su cuenta de instagram y minutos después la borró.
Atlético Nacional goleó a Independiente Medellón (5-2) y se clasificó anticipadamente a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II.
Marino Hinestroza fue la gran figura del compromiso con doblete, recuperando la confianza después de varios partidos sin su brillo habitual.
La actuación del atacante vallecaucano provocó reacciones en redes sociales, entre ellas la de Néiser Villarreal, que es uno de sus grandes amigos fuera de las canchas.
El problema es que Néiser todavía tiene contrato con Millonarios y la rivalidad entre ambos equipos hace que felicitarse entre sí se convierta en una polémica.
Minutos después de terminarse el clásico antioqueño, Villarreal subió una historia a su cuenta de Instagram felicitando a Marino por el doblete.
“Volviste animal”, escribió compartiendo una de las publicaciones oficiales de Atlético Nacional.
Qué hace Neyser... pic.twitter.com/ifmgNImNTw— Jecontento (@ContentJuan) October 27, 2025
Otro lío para Néiser Villarreal
Como era de esperarse, la hinchada de Millonarios cuestionó su decisión de felicitar públicamente a Marino Hinestroza y le llovieron críticas en redes sociales. Tal fue la repercusión de aquella historia, que a Néiser le tocó borrarla.
Desafortunadamente para él, la captura de pantalla ya estaba regada en internet y no pudo evitar otra polémica que empaña su rendimiento con la Selección Colombia Sub-20.
Cabe recordar que Villarreal no se ha presentado a entrenamientos con Millonarios y el club embajador le abrió proceso disciplinario al tener contrato vigente hasta el 30 de noviembre.
El delantero tumaqueño ya tiene un preacuerdo de firma con Cruzeiro, pero dicho fichaje no se hará oficial hasta que termine el vínculo laboral que tiene en Bogotá.
A raíz de sus últimas decisiones, Néiser está prácticamente descartado para volver a jugar con la camiseta de Millonarios y completará un semestre entero sin minutos.
De hecho, sus únicos partidos oficiales en la presente temporada fueron con la Selección Colombia en la Copa del Mundo disputada en Chile. Antes de eso estaba lesionado y tampoco había jugado en la Liga Betplay.
Se le desbordan las polémicas
Esta no es la primera polémica que envuelve a Villarreal con otros equipos del fútbol colombiano.
En agosto de este año, apareció en una transmisión de TikTok vistiendo la camiseta de América de Cali y días después tuvo que emitir un comunicado oficial pidiendo disculpas.
Néiser explicó que se trataba de un regalo hecho por José Cavadía, jugador escarlata y habitual convocado en la Selección Colombia Sub-20.
“Esto fue sin ofender a nadie y simplemente la usé de manera natural, sin pensar en las consecuencias y ofensas que esto podría causar”, expresó en aquella oportunidad.
“Sé que incomodé a hinchas, miembros de mi club actual, Millonarios, a mis compañeros y personas cercanas a mí. Por tal motivo, acepto la gravedad y gran error cometido por mi parte, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí. Es de seres humanos equivocarse, pero también lo es reconocer los errores”, completó.