Suscribirse

Deportes

Néiser Villarreal se mete en líos: esto dijo tras la goleada de Atlético Nacional ante Medellín

Nueva polémica en Millonarios tras la publicación que subió a su cuenta de instagram y minutos después la borró.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
27 de octubre de 2025, 1:59 p. m.
Néiser Villarreal felicitó a Marino Hinestroza por su doblete en el clásico paisa
Néiser Villarreal felicitó a Marino Hinestroza por su doblete en el clásico paisa. | Foto: FCF // Colprensa

Atlético Nacional goleó a Independiente Medellón (5-2) y se clasificó anticipadamente a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II.

Marino Hinestroza fue la gran figura del compromiso con doblete, recuperando la confianza después de varios partidos sin su brillo habitual.

Contexto: Tabla de posiciones de Liga BetPlay se movió: así quedó tras el Nacional vs. Medellín de la fecha 17

La actuación del atacante vallecaucano provocó reacciones en redes sociales, entre ellas la de Néiser Villarreal, que es uno de sus grandes amigos fuera de las canchas.

El problema es que Néiser todavía tiene contrato con Millonarios y la rivalidad entre ambos equipos hace que felicitarse entre sí se convierta en una polémica.

Minutos después de terminarse el clásico antioqueño, Villarreal subió una historia a su cuenta de Instagram felicitando a Marino por el doblete.

“Volviste animal”, escribió compartiendo una de las publicaciones oficiales de Atlético Nacional.

Otro lío para Néiser Villarreal

Como era de esperarse, la hinchada de Millonarios cuestionó su decisión de felicitar públicamente a Marino Hinestroza y le llovieron críticas en redes sociales. Tal fue la repercusión de aquella historia, que a Néiser le tocó borrarla.

Desafortunadamente para él, la captura de pantalla ya estaba regada en internet y no pudo evitar otra polémica que empaña su rendimiento con la Selección Colombia Sub-20.

Cabe recordar que Villarreal no se ha presentado a entrenamientos con Millonarios y el club embajador le abrió proceso disciplinario al tener contrato vigente hasta el 30 de noviembre.

Contexto: Néiser Villarreal revela por qué no se presentó a entrenar con Millonarios: esta es su versión

El delantero tumaqueño ya tiene un preacuerdo de firma con Cruzeiro, pero dicho fichaje no se hará oficial hasta que termine el vínculo laboral que tiene en Bogotá.

A raíz de sus últimas decisiones, Néiser está prácticamente descartado para volver a jugar con la camiseta de Millonarios y completará un semestre entero sin minutos.

De hecho, sus únicos partidos oficiales en la presente temporada fueron con la Selección Colombia en la Copa del Mundo disputada en Chile. Antes de eso estaba lesionado y tampoco había jugado en la Liga Betplay.

Néiser Villarreal jugando con la Selección Colombia, ante España, en el Mundial Sub-20.
Néiser Villarreal jugando con la Selección Colombia, ante España, en el Mundial Sub-20. | Foto: Getty Images

Se le desbordan las polémicas

Esta no es la primera polémica que envuelve a Villarreal con otros equipos del fútbol colombiano.

En agosto de este año, apareció en una transmisión de TikTok vistiendo la camiseta de América de Cali y días después tuvo que emitir un comunicado oficial pidiendo disculpas.

Néiser explicó que se trataba de un regalo hecho por José Cavadía, jugador escarlata y habitual convocado en la Selección Colombia Sub-20.

“Esto fue sin ofender a nadie y simplemente la usé de manera natural, sin pensar en las consecuencias y ofensas que esto podría causar”, expresó en aquella oportunidad.

“Sé que incomodé a hinchas, miembros de mi club actual, Millonarios, a mis compañeros y personas cercanas a mí. Por tal motivo, acepto la gravedad y gran error cometido por mi parte, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí. Es de seres humanos equivocarse, pero también lo es reconocer los errores”, completó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Kylian Mbappé irrumpe en el camino de la Selección Colombia: confirman detalles del negocio

2. Sale a la luz respuesta sobre demanda contra Shakira: hombre aseguró que lo habría estafado

3. ¿Por qué volvió a ganar Milei? Las claves de la inesperada victoria del presidente argentino

4. ¿Cómo adaptar el cuerpo al cambio de horario de invierno? Desde el 2 de noviembre, reloj se atrasará una hora en casi todo EE. UU.

5. El país de Latinoamérica con la mayor reserva de agua en la Tierra: su profundidad supera los 1.500 metros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Néiser VillarrealMillonariosAtlético Nacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.