Captan a jugador de Millonarios usando la camiseta del América de Cali: foto desata polémica

En medio de la crisis deportiva que los tiene en la última posición de la Liga Betplay 2025-II, los hinchas de Millonarios se mostraron indignados por una imagen de Néiser Villarreal vistiendo los colores del América de Cali.

Durante una transmisión en vivo por TikTok, el delantero de 20 años apareció con la camiseta del conjunto escarlata y desató una ola de críticas en su contra.

Y es que Néiser se encuentra en recuperación tras una lesión sufrida en los amistosos de la Selección Colombia Sub-20, pero tiene contrato vigente con el conjunto embajador.

Aunque su renovación se ha dilatado por desacuerdos con el representante, hace parte de los planes de David González para este segundo semestre.

El problema es que las lesiones no lo han dejado aparecer y su único contacto con la hinchada ha sido a través de redes sociales.

Neiser Villareal hizo un Live en Tik Tok con la camiseta de América puesta… pic.twitter.com/6nW798zv0P — Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) August 15, 2025

Otra polémica con Néiser Villarreal

Aunque en la transmisión había pocos testigos de lo sucedido, un video reveló el origen de la camiseta que usó Néiser Villarreal.

El propio jugador confirmó que la prenda llegó a sus manos por medio de José Cavadía, canterano del América que está jugando sus primeros partidos este semestre.

“Esa es la camiseta que me regaló Cavadía, intercambiamos pues. Hoy lo expulsaron”, dijo Néiser haciendo referencia al partido que a esa hora estaban jugando Deportivo Pereira vs. América por la fecha 7 del campeonato.

Varios hinchas de Millonarios corroboraron lo sucedido e incluso dijeron que el delantero estaba bloqueando a todos los que criticaran su decisión de haberse puesto la camiseta del conjunto escarlata.

Néiser tiene contrato con el club embajador hasta este semestre. En diciembre quedará como agente libre y podrá decidir a su antojo el próximo destino, después de haber rechazado a equipos de renombre como Vasco da Gama o Atlético de Madrid.

Si lo es.



Acaba de confirmar que esa es la camiseta que intercambió con Cavadía. pic.twitter.com/2IJVTYS0JG — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) August 15, 2025

Su objetivo: el Mundial Sub-20

El entorno del jugador espera que haga una gran presentación en el Mundial Sub-20 para poder conseguirle ofertas atractivas en el mercado de fichajes. La cita orbital empieza el próximo 27 de septiembre y se disputará en Chile como sede elegida por la Fifa.

Néiser es una de las piezas indispensables para el técnico César Torres, quien sigue de cerca su proceso de recuperación a la espera de poder convocarlo.

Ahora mismo su puesto como delantero centro de la Selección Colombia está en duda por la presencia de Emilio Aristizabal, goleador de Fortaleza CEIF, que viene teniendo buenas presentaciones con la Tricolor.

El jugador de Millonarios fue diagnosticado con esguince grado 2 del ligamento colateral de la rodilla izquierda y, según informes, debía cumplir como mínimo con un mes fuera de las canchas.

Villarreal apenas lleva 15 días de baja, por lo que todavía le queda tiempo por delante si quiere volver a tiempo para disputar el Mundial.