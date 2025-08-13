Otro jugador de Millonarios se fue a Europa: despedida de una joya es un hecho

Siguen las despedidas en Millonarios, que para el mercado de pases en el segundo semestre de 2025 ha dicho adiós a varios jugadores. Ahora, otro de sus jóvenes talentos se acaba de marchar al fútbol de Europa.

Se trata de Darwin Cortés, defensor central de 18 años que pasa de Millonarios al Vitoria Guimarães de Portugal. Según el periodista Felipe Sierra, quien constantemente entrega información sobre el mercado de pases, será un préstamo por un año con opción de compra.

Los clubes no han emitido comunicación oficial, pero Alda Group, agencia de futbolistas, anunció la llegada su jugador, Darwin Cortés, al fútbol portugués. Lo hicieron con un extenso mensaje en redes sociales.

“Con enorme alegría anunciamos la incorporación de nuestro joven defensor central, Darwin Alexis Cortés Goyes, al Vitoria Guimarães. Un gran club que será clave en su transformación y crecimiento hacia la élite. Con trabajo duro y fe, estamos seguros de que llegarán grandes triunfos y se alcanzarán importantes objetivos”, arrancó afirmando Alda Group.

Luego, añaden: “Queremos expresar un sincero agradecimiento a Bernardo, a David, al Presidente y a todas las personas del Vitoria Guimarães que hicieron posible este gran sueño, así como por la confianza depositada en nosotros y en el potencial de Darwin”.

Sobre Millonarios afirman: “De igual manera, extendemos nuestro agradecimiento a Millonarios por todo el apoyo brindado y por haberle dado a Darwin las herramientas necesarias durante su paso por el club, permitiéndole crecer y dar ese gran primer paso al futbol profesional”.

Finalmente, unas líneas dedicadas al jugador: “Que este sea solo el inicio de una gran etapa en tu trayectoria, Darwin. Que la disciplina, el sacrificio, la humildad y el profesionalismo guíen cada paso de tu vida y profesión. ¡Vamos por más, Darwin!“.

Se espera que en las próximas horas tanto Millonarios como Vitoria Guimarães hagan oficial el acuerdo, mismo que despierta expectativa entre la prensa y los aficionados en Colombia.

Vitoria Guimarães apenas ha jugado un partido por la Liga de Portugal 2025-2026. Fue el pasado lunes 11 de agosto, y cayó 3-0 ante Porto.

Millonarios se sigue despidiendo de jugadores

David González, entrenador de Millonarios, con varias bajas. | Foto: Colprensa - El Colombiano.

Otro de los futbolistas de Millonarios que viajó a Europa para incorporarse a un nuevo club fue Daniel Ruíz. El joven volante estaría a tan solo horas de ser oficializado por el CSK Moscú ruso.