Daniel Ruiz tiene nuevo equipo en Europa: negocio lo saca de Millonarios en plena crisis

La derrota contra Llaneros no fue la última mala noticia en Millonarios. El conjunto embajador perderá a otro de sus titulares por un negocio que está a punto de hacerse oficial con el CSKA de Moscú.

“Si digo que Daniel Ruiz se puede ir no puedo estar contento, sería clavarme un cuchillo, pero el fútbol tiene una cantidad de cosas que hay que entenderlas un poco. Todo va de la mano, la primera pregunta va ligada con la segunda y la razón por la que no inició, va de la mano con la segunda pregunta, no te puedo entrar en más detalles”, señaló.