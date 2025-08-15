Millonarios recibe dineral tras oficialización de Daniel Ruíz en CSKA Moscú: cifra sorprende

Los rumores finalmente llegaron a su fin. Este viernes, 15 de agosto de 2025 (16 de agosto en Rusia) fue oficializado el futbolista colombiano Daniel Ruíz como nuevo refuerzo del CSKA Moscú. Llega procedente de Millonarios de Bogotá.

El vínculo de Daniel Ruíz con CSKA Moscú es préstamo de un año, es decir, estará toda la temporada 2025-2026 al servicio del club ruso.

Ahora bien, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar, pues a Millonarios le entró un dineral por la operación. Cabe recordar que Ruíz tiene contrato vigente con el albiazul hasta junio de 2027.

Daniel Ruíz se va de Millonarios a probar suerte en Europa | Foto: Colprensa

Fue el periodista Felipe Sierra quien dio las cifras por el paso de Ruíz a Rusia. Según el comunicador, que constantemente da detalles sobre el mercado de pases, fueron 500 mil euros por el préstamo, y en caso de compra la cifra aumenta.

“Daniel Ruíz (24) es anunciado oficialmente como nuevo jugador del CSKA Moscú. El volante llega a préstamo un año por €500k y opción de compra de 1.5 M€ por el 80%”, arranca afirmando Sierra. Además, sentenció: “Millonarios agregó en el contrato una obligación si se cumplen objetivos”.

🚨 Daniel Ruiz (24) es anunciado oficialmente como nuevo jugador del #CSKAMoscow. El volante llega a préstamo un año por €500k y opción de compra de 1.5M€ por el 80% 🇨🇴



👀 #Millonarios agregó en el contrato una obligación si se cumplen objetivos pic.twitter.com/OjnGsKGNR8 — Pipe Sierra (@PSierraR) August 15, 2025

Si la opción de compra es ejercida por CSKA Moscú, tomando en cuenta los valores expuestos por Sierra, Millonarios recibiría cerca de 2 millones de euros por los servicios de Ruíz. Eso, en pesos colombianos, son aproximadamente 9.400′000.000 de pesos colombianos.

CSKA Moscú da detalles de la operación por Ruíz

“El acuerdo se extiende hasta el final de la temporada 2025/26 e incluye una opción de rescisión si se cumplen ciertas condiciones“, empieza contando el club ruso en su web oficial.

Luego, añaden: “Daniel lucirá el dorsal 19 de los Rojiazules. Ruiz se incorpora procedente de Millonarios: durante sus cuatro años en el club colombiano, disputó 196 partidos en todas las competiciones, anotando 22 goles y dando 33 asistencias”. Además, destacan su presencia en Selección Colombia.

Daniel Ruíz, con la Selección Colombia. | Foto: Tomada de Instagram: @danielruizr10

No será la primera experiencia de Daniel Ruíz en el extranjero. Para 2023, Millonarios también optó por cederlo en préstamo al Santos de Brasil. Sin embargo, no tuvo la continuidad esperada y regresó al albiazul.

Hace un par de años, rumores de la prensa colocaron a Daniel Ruíz en Europa. Eso finalmente no ocurrió, por lo que el jugador vivirá su primera experiencia, en el viejo continente, vistiendo los colores del CSKA Moscú.