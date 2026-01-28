Millonarios le apuesta a poder revertir la situación con Falcao García en cancha, pero de no ser suficiente el Tigre para sacar del fondo de la tabla al elenco embajador, se jugarían las directivas un fichaje más que traerían directo desde Europa.

Según se ha podido conocer en las últimas horas de este miércoles, el onceno bogotano tendría en la mira repatriar un volante que ya estuvo en el plantel y que no hace mucho salió hacia el Viejo Continente.

De acuerdo a la información suministrada por Felipe Sierra, de quien se habla en las toldas de los bogotanos es de Daniel Ruiz. Dicho 10 está hoy en Rusia, pero estaría pensando en otras opciones ante la poca continuidad con la que cuenta.

Si bien pareciera que el equipo de Bogotá entraría en una puja, estos lo tendrían en carpeta para completar un lugar que les falta en la plantilla: “Millonarios también lo tiene entre sus ideas para ocupar el ‘10’ que necesita”, aseguran.

Los otros destinos posibles del volante estarían lejos de Sudamérica. Existiría solo un país top como posible destino y otros dos más de menor valoración: “Daniel Ruiz (24), ante la falta de más minutos en CSKA Moscow, ha despertado el interés de otros clubes en Europa que han preguntado por su situación: en Rusia, España e Israel”.

A sus 24 años, Ruiz lleva poco en Moscú, donde no registra más de 10 partidos jugados. Allí permanece a préstamo hasta el próximo 30 de junio, con opción de compra obligatoria (1.200.000 euros por el 80% de su ficha) si se cumplen objetivos deportivos.

Por lo que se ha podido conocer en las últimas horas, dicho trato definitivo los rusos no lo verían viable, lo que les haría desistir de hacerse con los derechos deportivos del jugador que surgió en Fortaleza.

Carrera sin brillo internacional

Ruiz apareció como un prospecto importante del balompié colombiano. En cierto momento se dijo que podría llegar a ser el reemplazo de James Rodríguez, pero con el paso del tiempo su figura se fue diluyendo.

De Millonarios ya ha salido dos veces; una con destino a Santos, de Brasil, donde fue cedido en 2023. Allí permaneció poco, logrando acción en apenas 19 juegos, donde se pudo reportar con 2 asistencias.

Daniel Ruiz durante su corto paso por Santos de Brasil. Foto: Santos

Si bien sería un promedio apenas normal para un jugador que viva su primera experiencia internacional, en el Peixe no aportaron más por él y para 2023-II volvió a ser parte del embajador.

Durante dos años y medio estuvo en el azul, oscilando entre la titularidad y la suplencia. Al final, para finales de 2025 e inicios del año que ya marcha, fue que apareció CSKA Moscú para llevárselo en forma de cesión.

Esa actividad poco constante le estaría haciendo pensar cambiar de aires. Millonarios sigue siendo su ‘casa’ y la vuelta de Radamel Falcao García podría llegar a ser algo tentador para el volante bogotano. En los próximos días, dicha sorpresa podría dar el equipo albiazul, al que le falta una pieza para completar la lista de 25 jugadores inscritos ante Dimayor.