De última hora, Millonarios sorprendería fichándole 10 a Falcao y aterrizaría directo de Europa

Se abrió la posibilidad de que el creativo vista nuevamente los colores del cuadro bogotano. Millonarios entraría en la puja con equipos de España, Rusia e Israel.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

28 de enero de 2026, 3:03 p. m.
Millonarios sumaría un nuevo jugador desde Europa para completar la lista de 25 de cara al 2026
Millonarios sumaría un nuevo jugador desde Europa para completar la lista de 25 de cara al 2026 Foto: @MillosFCoficial

Millonarios le apuesta a poder revertir la situación con Falcao García en cancha, pero de no ser suficiente el Tigre para sacar del fondo de la tabla al elenco embajador, se jugarían las directivas un fichaje más que traerían directo desde Europa.

Según se ha podido conocer en las últimas horas de este miércoles, el onceno bogotano tendría en la mira repatriar un volante que ya estuvo en el plantel y que no hace mucho salió hacia el Viejo Continente.

De acuerdo a la información suministrada por Felipe Sierra, de quien se habla en las toldas de los bogotanos es de Daniel Ruiz. Dicho 10 está hoy en Rusia, pero estaría pensando en otras opciones ante la poca continuidad con la que cuenta.

Si bien pareciera que el equipo de Bogotá entraría en una puja, estos lo tendrían en carpeta para completar un lugar que les falta en la plantilla: “Millonarios también lo tiene entre sus ideas para ocupar el ‘10’ que necesita”, aseguran.

Confirmadas las semifinales del Australian Open con Djokovic y Alcaraz a bordo: fechas y horas para ver

Bayern Múnich de Luis Díaz padece contratiempo en la última fecha de Champions: Kompany se pronunció

Realidad de Álvaro Montero da giro radical en Argentina para el Mundial 2026: DT dio su verdad

Selección Colombia movió fibras con video para el Mundial 2026: participó hasta Betty, la Fea y Juan Pablo Montoya

Filtran ‘platal’ exacto que pagará Atlético Nacional por Chicho Arango: las cifras por cumplir un sueño

Comparan a Luis Díaz con ‘crack’ mundial: rival lo ganó todo en Europa

El discurso de Falcao en Pasto con más de 30 mil vistas: hora y canal para ver su regreso a la Liga BetPlay

Nacional rompe el mercado y hace contrapeso a Falcao en Millonarios: El sueño del hincha es una realidad

Curioso mensaje de Julio Sánchez Cristo que aviva el fichaje de James en Millonarios: Dos palabras y locura azul

Mientras Falcao vuelve a convocatoria de Millonarios, este es el reporte médico que preocupa a la hinchada

Los otros destinos posibles del volante estarían lejos de Sudamérica. Existiría solo un país top como posible destino y otros dos más de menor valoración: “Daniel Ruiz (24), ante la falta de más minutos en CSKA Moscow, ha despertado el interés de otros clubes en Europa que han preguntado por su situación: en Rusia, España e Israel”.

A sus 24 años, Ruiz lleva poco en Moscú, donde no registra más de 10 partidos jugados. Allí permanece a préstamo hasta el próximo 30 de junio, con opción de compra obligatoria (1.200.000 euros por el 80% de su ficha) si se cumplen objetivos deportivos.

Por lo que se ha podido conocer en las últimas horas, dicho trato definitivo los rusos no lo verían viable, lo que les haría desistir de hacerse con los derechos deportivos del jugador que surgió en Fortaleza.

Carrera sin brillo internacional

Ruiz apareció como un prospecto importante del balompié colombiano. En cierto momento se dijo que podría llegar a ser el reemplazo de James Rodríguez, pero con el paso del tiempo su figura se fue diluyendo.

De Millonarios ya ha salido dos veces; una con destino a Santos, de Brasil, donde fue cedido en 2023. Allí permaneció poco, logrando acción en apenas 19 juegos, donde se pudo reportar con 2 asistencias.

El volante Daniel Ruiz fue suplente ante Flamengo.
Daniel Ruiz durante su corto paso por Santos de Brasil. Foto: Santos

Si bien sería un promedio apenas normal para un jugador que viva su primera experiencia internacional, en el Peixe no aportaron más por él y para 2023-II volvió a ser parte del embajador.

Durante dos años y medio estuvo en el azul, oscilando entre la titularidad y la suplencia. Al final, para finales de 2025 e inicios del año que ya marcha, fue que apareció CSKA Moscú para llevárselo en forma de cesión.

La reacción de Carlos Antonio Vélez por el negocio de James Rodríguez a Millonarios: dio veredicto

Esa actividad poco constante le estaría haciendo pensar cambiar de aires. Millonarios sigue siendo su ‘casa’ y la vuelta de Radamel Falcao García podría llegar a ser algo tentador para el volante bogotano. En los próximos días, dicha sorpresa podría dar el equipo albiazul, al que le falta una pieza para completar la lista de 25 jugadores inscritos ante Dimayor.

Noticias Destacadas