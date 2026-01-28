El discurso de Falcao en Pasto con más de 30 mil vistas: hora y canal para ver su regreso a la Liga BetPlay

Millonarios intenta recomponer el camino en la Liga BetPlay 2026-I, luego de haber perdido sus dos primeros partidos a manos de Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla.

En dichos juegos, se vio muy poco o nada de la idea de juego de Hernán Torres, lo que ha llevado a la afición a cargar contra su propio director técnico, llegando incluso a pedir su salida del cargo.

Hernán Torres luego de la segunda derrota en Liga BetPlay, a manos del Junior Foto: Dimayor

Justo en medio de ese momento tenso que vive la institución azul, le ha aparecido un bálsamo a todo ese trasegar complicado. Después de una apelación de la directiva, Dimayor decidió reducirle la sanción que acarreaba Falcao García.

Cabe recordar que dicho castigo del Tigre fue impuesto después de haber hecho fuertes críticas al arbitraje local una vez terminaron los cuadrangulares del primer semestre de 2025 y Millonarios quedó eliminado por Santa Fe, quien fue finalista, así como campeón.

Esa reducción de la sanción de García Zárate permitió que entrara en la convocatoria del técnico Torres para el duelo de la fecha 3, que se desarrollará este miércoles ante Deportivo Pasto en el departamento de Nariño.

El discurso de Falcao que pone la ‘piel de gallina’

Al enterarse de la presencia de su ídolo en Pasto, la afición de Millonarios decidió hacer un banderazo durante la noche del miércoles para expresarle su apoyo al equipo en este difícil momento.

Una gran cantidad de aficionados se agolpó a la entrada del hotel de concentración, entre ellos personas mayores y también niños, quienes demostraron su amor por el embajador.

"Ustedes son los que nos dan aliento y ahora nosotros queremos contagiarlos a ustedes desde la cancha" ✨️Ⓜ️



Gracias por este recibimiento en Pasto. Su apoyo nos mueve a donde vayamos. ¡Vamos todos unidos! ¡Vamos Millonarios! 💙🔥 pic.twitter.com/sOlkbYMWu8 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 28, 2026

Como referente de la plantilla y voz autorizada, Falcao, con megáfono en mano, tomó la palabra para dar un discurso corto pero potente, en el que explicó lo que sucede dentro del plantel y lo que esperan de sus seguidores.

“Estamos comprometidos”, lanzó de entrada, evitando escudarse en las primeras dos derrotas del 2026.

“Ustedes son los que nos dan aliento, y ahora nosotros queremos contagiarlos a ustedes desde la cancha”, expresó, fijando una meta para revertir la situación.

“Vamos a sacar adelante esta situación”, agregó, comprometiéndose a que las victorias llegarán para asegurar la clasificación a los ocho.

“Los necesitamos a todos unidos”, fue su pedido en una breve intervención que se hizo viral en redes sociales, donde superó las 30 mil vistas.

No solo el regreso de Falcao ilusiona a los azules; también en el grupo de viajeros se destacó la vuelta de Andrés Llinás y Leonardo Castro. Ambos son sumamente queridos por la afición, tras demostrar compromiso y buenos rendimientos en años anteriores.

A la altura de la fecha 3, y tras haberse jugado algunos partidos el martes, Millonarios es uno de los coleros. Sin ningún punto sumado en dos jornadas, se ubica en la casilla 18, solo por encima de Alianza y Chicó.

Hora y canal para ver en vivo a Falcao

Deportivo Pasto vs. Millonarios

Fecha 3

Hora: 8:30 p.m.