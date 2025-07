Álvaro Montero ya no es arquero de Millonarios . El guajiro fue presentado oficialmente como refuerzo de Vélez Sarsfield en Argentina, aunque guardará como un tesoro su paso por el conjunto embajador.

Este movimiento también estaría atado a su deseo de disputar el Mundial de 2026 con la Selección Colombia . “Dar el salto de calidad, competir de la mejor manera, tener visibilidad por decirlo así y la competitividad que siempre me ha caracterizado. Nos arriesgamos y aquí estamos”, agregó.

Recado a los directivos

El guajiro recuerda que “siempre fuimos protagonistas y jugábamos muy bien, pero una ayudita no está de más “.

“Hay que seguir en esa escalada, enfrentamos momentos con tres torneos al tiempo y con el desgaste de los viajes hay que rotar y en esa parte sí sentíamos que nos podían ayudar mucho más. Darle la responsabilidad a un joven por bueno que sea como que no está bien, el peso no puede recaer sobre los jóvenes, si los tiras con esa responsabilidad van con un peso muy bravo que a veces no corresponde", apuntó.