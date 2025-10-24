Millonarios confirmó la apertura de un proceso disciplinario contra Néiser Villarreal por no haberse presentado a entrenamientos, luego del Mundial Sub-20.

Aunque el delantero tumaqueño ya tiene un preacuerdo alcanzado para firmar con Cruzeiro, todavía no ha rescindido contrato en Bogotá y debió sumarse a los trabajos como lo hizo su compañero Carlos Sarabia.

Néiser Villarreal no se ha presentado a entrenamientos con Millonarios | Foto: Getty Images

El comportamiento de Néiser ha generado molestia en el club embajador, que tomará cartas en el asunto e incluso podría ocasionarle una sanción ante la FIFA.

De acuerdo a la información que ha trascendido, el vínculo laboral va hasta el 30 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, Villarreal ya puede viajar a Brasil para firmar con Cruzeiro si así lo considera junto a su representante.

Pero ahora mismo debería estar entrenando con Millonarios, aún cuando no entrara en los planes de Hernán Torres para los últimos partidos del ‘todos contra todos’.

Está visitando a su mamá

Néiser Villarreal no ha dado declaraciones públicas sobre su ausencia en los entrenamientos, sin embargo, habló con el técnico César Torres y le contó su versión de los hechos.

El DT de la Selección Colombia Sub-20 lo llamó justamente para pedirle que cumpla con el contrato que tiene firmado en Millonarios.

“Me dijo que estaba donde la mamá”, relató Torres. “Le dije que se presentara. Nosotros siempre lo hemos aconsejado de buena manera, pero finalmente hay un libre albedrío”, declaró.

El estratega vallecaucano teme que Néiser esté recibiendo malos consejos en su entorno. “No sé quien es la persona que le dice que no se presente. Me dijo que había hablado con el entrenador de la Sub-20 de Millonarios”, agregó.

“Es mejor terminar bien, cerrar su proceso bien y dejar las puertas abiertas uno nunca sabe”, sentenció César Torres sobre esa conversación que tuvo con el atacante de 20 años.

"LE DIJE QUE SE PRESENTARA URGENTEMENTE"



🗣️ César Torres, expresó que aconsejó al delantero Néiser Villarreal para que vuelva a su equipo Millonarios. #FutbolAsiDSPORTS



🎙️ @SVargasOK pic.twitter.com/Tks4DhZLRn — DSPORTSCo (@DSportsCO) October 24, 2025

César Torres defiende a Néiser

“También les digo que después del Mundial yo le entregué a la vida y al fútbol 21 chicos que, a la hora que tomen el teléfono, estoy para ayudarlos. Intentamos que no se equivoquen, pero son chicos y también hay otras personas que les hablan”, subrayó.

Torres insiste que Néiser Villarreal tiene buenas cualidades como jugador y como persona. “Es noble y merece todo lo bueno que le pase. No es petulante, no es grosero, se entrena bien, es querido por todos los compañeros, por todo el cuerpo técnico... directivos compartieron con nosotros y se dieron cuenta la calidad de ser humano que es”.

En dicha entrevista con DSports, el técnico de la Sub-20 aseguró que Néiser Villarreal le prometió que se va a presentar en los próximos días con Millonarios y que va a resolver su situación lo antes posible.